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В Омской области репетитор вместо обучения домогался до школьницы

В Омской области репетитор вместо обучения домогался до школьницы

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI

В Омской области будут судить репетитора, который приставал к школьнице

Мужчина домогался до 15-летней девочки больше 8 месяцев.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Оконешниковского района. Он обвиняется в развратных действиях без применения насилия в отношении 15-летней школьницы.

Следователи выяснили, что девочка ходила к репетитору, который совершал в отношении нее развратные действия на протяжении более 8 месяцев. Мужчина не признал свою вину. После того, как об инциденте стало известно, его уволили с должности учителя.

Уголовное дело передали в суд. Также прокурор заявил гражданский иск в отношении девочки-подростка о компенсации морального вреда в размере 150 тыс рублей.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Педофил
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