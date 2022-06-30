В Омской области репетитор вместо обучения домогался до школьницы

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Оконешниковского района. Он обвиняется в развратных действиях без применения насилия в отношении 15-летней школьницы.
Следователи выяснили, что девочка ходила к репетитору, который совершал в отношении нее развратные действия на протяжении более 8 месяцев. Мужчина не признал свою вину. После того, как об инциденте стало известно, его уволили с должности учителя.
Уголовное дело передали в суд. Также прокурор заявил гражданский иск в отношении девочки-подростка о компенсации морального вреда в размере 150 тыс рублей.