То ли Лондон, то ли Венеция. По омским улицам разлились реки

По словам омичей, дороги по улицам 21-я Амурская и Багратиона залило так сильно, что автомобили с трудом передвигаются. Аналогичная ситуация произошла на улице Завертяева. Местные жители рассказали, что там впервые за 12 лет образовалось целое озеро.