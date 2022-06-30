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То ли Лондон, то ли Венеция. По омским улицам разлились реки

То ли Лондон, то ли Венеция. По омским улицам разлились реки

Сегодня, 07:36
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на сильный потоп из-за дождя

Жители пожаловались в соцсетях, что улицы города затопило.

Вчера, 29 июня, сразу в нескольких омских пабликах появились жалобы от омичей. Горожане рассказали, что улицы города начали погружаться под воду. Причиной этого стали дожди, которые пришли в город.

По словам омичей, дороги по улицам 21-я Амурская и Багратиона залило так сильно, что автомобили с трудом передвигаются. Аналогичная ситуация произошла на улице Завертяева. Местные жители рассказали, что там впервые за 12 лет образовалось целое озеро.

Не обошел потоп и центр города. Улица Ленина оказалась залита водой. То же самое случилось во дворе одного из домов на улице Заозерной.

«Немного дождливого Лондона на улицах Омска», - пошутили омичи.
скриншот Омск Live
#Вероника Жукова#Новости#Омск#Общество#Соцсети
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