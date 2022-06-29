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Губернатор Бурков принял участие в запуске нового комфортабельного электропоезда

Губернатор Бурков принял участие в запуске нового комфортабельного электропоезда

Сегодня, 14:24
Фото: omskportal.ru
Поезд отправился в первый рейс.

Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в торжественной церемонии запуска электропоезда и вместе с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем проехал часть пути.

Шестивагонный состав электропоезда на 586 мест прибыл в Омск из «Демиховского машиностроительного завода» в июне этого года. Электропоезд соответствует всем современным требованиям перевозки пассажиров в пригородном сообщении, в том числе инвалидов-колясочников.

«По лицам людей, сидящих в вагонах, заметно, что это другой уровень комфорта. Благодарю РЖД за обновление пассажирского железнодорожного транспорта в нашем регионе. Мы перевозим более 3 миллионов пассажиров в год, и для Омской области пригородное сообщение очень важно», — сказал Бурков.

Поезд отправился по маршруту «Омск — Калачинская», в дальнейшем он будет круглогодично курсировать на участке Омск — Исилькуль. Управляла электропоездом первая и пока единственная женщина-машинист на Западно-Сибирской железной дороге Александра Савельвева.

omskportal.ru
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Бурков#Александр Бурков#Поезд#Железная дорога
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