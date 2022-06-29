Губернатор Бурков принял участие в запуске нового комфортабельного электропоезда

Шестивагонный состав электропоезда на 586 мест прибыл в Омск из «Демиховского машиностроительного завода» в июне этого года. Электропоезд соответствует всем современным требованиям перевозки пассажиров в пригородном сообщении, в том числе инвалидов-колясочников.