Жители Амурского поселка смогли попрощаться с пробками

В Омске 10 июня откорректировали работу светофора на пересечении улиц 21-й Амурской и 33-й Северной. Такое решение приняли из-за многочисленных обращений местных жителей.
На этом участке увеличили зеленую фазу светофора в направлении центра города с 35 до 42 секунд. После чего специалисты департамента транспорта анализировали, произошли ли улучшения.
Исследования показали, что плотность транспортного потока снизилась, транспорт стал быстрее проезжать перекресток во время утреннего часа пик. Сейчас пропускная способность одной зеленой фазы составляет 52 автомобиля.