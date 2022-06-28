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Жители Амурского поселка смогли попрощаться с пробками

Жители Амурского поселка смогли попрощаться с пробками

28 июня, 15:07

В Омске изменили работу светофора в Амурском поселке

Из-за изменения работы светофора на на пересечении улиц 21-й Амурской и 33-й Северной.

В Омске 10 июня откорректировали работу светофора на пересечении улиц 21-й Амурской и 33-й Северной. Такое решение приняли из-за многочисленных обращений местных жителей. 

На этом участке увеличили зеленую фазу светофора в направлении центра города с 35 до 42 секунд. После чего специалисты департамента транспорта анализировали, произошли ли улучшения.

Исследования показали, что плотность транспортного потока снизилась, транспорт стал быстрее проезжать перекресток во время утреннего часа пик. Сейчас пропускная способность одной зеленой фазы составляет 52 автомобиля.

#Вероника Жукова#Транспорт#Омск#Новости#Город
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