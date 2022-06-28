Три неожиданности. Прокуратура нашла незаконные свалки в деревне под Омском

Оказалось, что стихийные свалки появились по вине местных жителей: в 2020 и 2021 годах сельчан не раз штрафовали за вывоз отходов в несанкционированные места. Однако Главное управление лесного хозяйства Омской области никак не повлияло на очистку территории от отходов.