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Три неожиданности. Прокуратура нашла незаконные свалки в деревне под Омском

Три неожиданности. Прокуратура нашла незаконные свалки в деревне под Омском

Вчера, 12:26
Фото: 1MI

В лесах под Омском обнаружили три стихийные свалки

Результаты прокурорской проверки.

Свалки обнаружились во время проверки омской межрайонной природоохранной прокуратуры. Оказалось, что недалеко от деревни Подгородное в Омском районе образовались сразу три стихийные свалки. Мусор заполонил около 9 000 кв. м земель лесного фонда.

Оказалось, что стихийные свалки появились по вине местных жителей: в 2020 и 2021 годах сельчан не раз штрафовали за вывоз отходов в несанкционированные места. Однако  Главное управление лесного хозяйства Омской области никак не повлияло на очистку территории от отходов.

Природоохранная прокуратура установила, что размещение отходов на землях лесного фонда наносят серьезный вред природе, а с учетом пожароопасной обстановки свалки повышают риск возгорания лесов.

«По результатам проверки в адрес начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Устранение нарушений стоит на контроле ведомства.
#Город#Новости#Омская область#Омск#Свалка#Мусор#Лес#Ольга Акамова#Прокуратура
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