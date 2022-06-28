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Сбер установил эко-скамейки из переработанного пластика в парке «Зеленый остров»

Сбер установил эко-скамейки из переработанного пластика в парке «Зеленый остров»

28 июня, 15:36
Фото: ПАО Сбербанк
Сбербанк установил в ПКиО «Зеленый остров» скамейки из переработанного пластика.

При производстве одной такой скамьи было использовано более 40 кг полиэтилена, а сама конструкция получилась износостойкой. Сроки использования эко-лавочек как минимум в 4 раза выше по сравнению с обычными деревянными скамейками – более 50 лет.

Сырье для производства эко-лавочек собрано в том числе сотрудниками регионального отделения банка: во всех офисах ведется раздельный сбор мусора. Это один из социальных проектов Сбера в Омской области. Помимо этого, только за прошлый год сотрудники банка провели уроки для более чем 1 000 школьников, ребят знакомили с основами кибербезопасности и экологичного поведения. В этом году стартовал проект «Школа занимательных наук» для подопечных центров социальной защиты населения (школьники бесплатно посещают самые интересные и необычные выставки и экспозиции), а также проект по обучению взрослых основам финансовой грамотности и кибербезопасности.

ПАО Сбербанк

Кроме того, банк активно участвует в озеленении региона.

Сергей Коновалов, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:

«За полтора года сотрудники высадили порядка 60 000 деревьев в городе и Черлакском, Азовском муниципальных районах. Часть из них по инициативе нашего коллеги – заместителя управляющего Павла Лавренчука – была пересажена из тех мест, где подлежала вырубке. 306 таких деревьев появились как раз на Зеленом острове. Здесь же мы провели масштабный субботник, а установка скамеек стала следующим логичным вкладом банка в благоустройство парка».
#Екатерина Чаплинская
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