Сбер установил эко-скамейки из переработанного пластика в парке «Зеленый остров»

Сырье для производства эко-лавочек собрано в том числе сотрудниками регионального отделения банка: во всех офисах ведется раздельный сбор мусора. Это один из социальных проектов Сбера в Омской области. Помимо этого, только за прошлый год сотрудники банка провели уроки для более чем 1 000 школьников, ребят знакомили с основами кибербезопасности и экологичного поведения. В этом году стартовал проект «Школа занимательных наук» для подопечных центров социальной защиты населения (школьники бесплатно посещают самые интересные и необычные выставки и экспозиции), а также проект по обучению взрослых основам финансовой грамотности и кибербезопасности.