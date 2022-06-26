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Что с ними сделал снег и морозы… Омск стихийно прощается с Юрием Шатуновым

Что с ними сделал снег и морозы… Омск стихийно прощается с Юрием Шатуновым

26 июня, 15:18
Фото: 1MI

Омские поклонники прощаются с Юрием Шатуновым

Солиста группы «Ласковый май» похоронят сегодня в Москве.

Сегодня в Москве проходят похороны Юрия Шатунова. Прощание с солистом группы «Ласковый май» проходит на Троекуровском кладбище. Проститься с певцом пришли тысячи человек.

Между тем омичи не остались в стороне — во дворах микрорайонов звучит голос известного исполнителя. В основном это известные многим «Белые розы» и «Детство».  Омичи выкладывают скорбные публикации в омских пабликах.

«Вот так же весной-летом 1988-го из омских окон робко звучали первые записи „Ласкового мая“, а потом „эпидемия“ охватила весь город, и целое поколение практически полностью „заразилось“ этой незатейливой музыкой! Простота и искренность, вот пожалуй главный секрет популярности этой подростковой группы!» — делятся воспоминаниями поклонники группы. 

Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Певцу было 48 лет. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Прощание#Похороны#Юрий Шатунов
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