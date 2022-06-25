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Появилась афиша вечернего концерта ко Дню молодежи в Омске

Появилась афиша вечернего концерта ко Дню молодежи в Омске

25 июня, 14:09
Фото: 1MI
Известны все артисты и время выступлений.

26 июня в России отмечают День молодежи. В Омске на праздник состоится музыкальный марафон. Вечером воскресенья гостей ждут на Соборной площади. Пресс-служба минспорта презентовала афишу мероприятия.

Стартует концерт в 18:00. Откроет программу омский Dj Svat. В 18:20 начнется джазовый блок — популярные хиты в джаз-интерпретации представит коллектив «Perfomance». В 18:45 на сцену поднимется московский кибер-квартет «BROKEN DRONEZ», исполняющий фолк-музыку.

С 19:05 стартует рок-часть концерта. Для омичей выступит местный кавер-проект «D.U.D.E.S.». А после состоится музыкальный баттл: барабанщик рок-группы против бит-боксера. Победителя гости выберут сами.

С 19:30 со сцены будет звучать «Рэп & beat». Выступит дуэт Gercek и Мэлли. Завершающий блок начнется в 19:50 — популярные хиты исполнит кавер-группа «Black and White».

Хейдлайнер марафона Люся Чеботина выйдет к омичам в 20:30. Ее сменит группа «Dabro» в 21:15. Завершится четырехчасовой концерт в 22:00.

Ведущие мероприятия — известные юмористы Айдар Гараев и Виктор Щетков.

Для омичей также организуют интерактивы и конкурсы. С 18:00 на Соборной площади будут открыты тематические площадки.

Финалом праздника станет фейерверк, он запланирован на 21:52. Вход на праздник свободный.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#День молодежи#Концерт#Праздник
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