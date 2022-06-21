Вдобавок к кредиту. Навязанные услуги банка и МФО - как от них избавиться?

«Частые жалобы на банки и МФО, которые мы получаем, — как раз на навязанные платные услуги к кредитам и займам. Человек приходит за займом или кредитом, а уходит, иногда даже не подозревая об этом, с целой «корзиной» услуг впридачу, в которой и помощь на дорогах, и подписка на онлайн-кинотеатр, и чего там только нет. Формально он сам на все это согласился, подписал заявление и договор, и доказать навязывание тут очень сложно. Теперь ситуация меняется — не нужно никому ничего доказывать, можно просто без объяснения причин сдать всю эту навязанную «корзинку» обратно и вернуть деньги. Однако это можно сделать только в течение первых двух недель, то есть еще до первого платежа. И если при оформлении кредита или займа вы не смогли или не успели внимательно прочитать документы либо не обратили внимание на текст мелким шрифтом где-нибудь на 30-й странице, сделайте это как можно скорее», — говорит руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.