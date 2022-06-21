Вдобавок к кредиту. Навязанные услуги банка и МФО - как от них избавиться?

Нужно воспользоваться так называемым «периодом охлаждения». Он составляет 14 календарных дней с момента оформления кредитного договора.
До 30 декабря 2021 года «период охлаждения» действовал только применительно к страховкам: вернуть деньги за них можно было, а за другие навязанные услуги - нет.
Как нам навязывают услуги
За редким исключением люди, которым нужны деньги, не готовы оплатить не только стоимость кредита или займа, но и возможность, например, получить медицинские или юридические консультации. Но многие банки и микрофинансовые организации (МФО) стараются навязать заемщикам дополнительные платные услуги под разными предлогами. У них есть несколько устоявшихся способов.
В частности, сотрудник банка или МФО может заявить, что без оформления допуслуг клиенту будет отказано в получении кредита или займа либо процентная ставка в этом случае окажется выше. Однако по общему правилу отказ от приобретения услуги не может влиять на возможность одобрения кредита (хотя на практике возможно все, потому что кредитор не обязан объяснять, почему ему не подошел заемщик), а ставку можно увеличить, только при одном условии - если заемщик откажется от страховки, которая покрывает именно риски обслуживания долга.
Омич Андрей П. пришел в банк за кредитом. Ему не хватало на покупку автомобиля 900 тыс. рублей. При оформлении договора выяснилось, что в тело кредита дополнительно будет включена довольно внушительная сумма.
«В банке сказали, что мне не могут выдать кредит без участия в программе добровольной страховой защиты заемщика. Размер платы составляет 80 тыс рублей на три года. Кроме того, в качестве обязательного требования — оформление золотой карты стоимостью 5000 рублей. Дома я ознакомился с документами и понял, что мне навязали невыгодные продукты. А еще я увидел, что мне подключили за 149 рублей в месяц платное СМС-информирование о гашении кредита. Зачем мне СМС-оповещение, если всю информацию можно посмотреть в личном кабинете?» — недоумевает омич.
Еще один пример навязывания дополнительных услуг — когда в заявлениях на кредит или в договорах заранее проставляют отметки о якобы согласии заемщика на приобретение платных сервисов.
Согласно новым правилам, вступившим в силу 30 декабря прошлого года, кредиторам теперь запрещается заранее ставить отметки напротив дополнительной услуги в договоре кредитования. Свое согласие заемщик должен отразить в документе самостоятельно. Данное требование должны учитывать не только банки и МФО, но также кредитные потребительские кооперативы и ломбарды.
«Не исключено, что человеку действительно нужны какие-то дополнительные услуги, и он готов их приобрести вместе с кредитом, — говорит руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. — Но это должно быть осознанным и добровольным решением и ни в коем случае не условием получения кредита или займа».
Ненужные услуги
Банки и МФО при оформлении договора кредита или займа предлагают страховые продукты, за которые они получают комиссионные. Однако в 2018 году заемщикам дали возможность в течение 14 дней подавать заявление об отказе от страховки и возврате денег за нее.
«Срочно потребовались деньги. Взял микрозаем в размере 10 тыс рублей. Деньги перечислили на карту. Но в личном кабинете я увидел, что мой долг составляет 15 тыс рублей. Это стало для меня неприятной неожиданностью», — рассказывает клиент одной из омских МФО.
Как выяснилось, мужчина должен будет заплатить 5 тыс рублей за дополнительные услуги. В списке: страхование жизни, медицинская и юридическая поддержка и много чего еще. Даже за то, чтобы иметь возможность погашать заем через личный кабинет, он должен заплатить 5% от взятой суммы.
«Частые жалобы на банки и МФО, которые мы получаем, — как раз на навязанные платные услуги к кредитам и займам. Человек приходит за займом или кредитом, а уходит, иногда даже не подозревая об этом, с целой «корзиной» услуг впридачу, в которой и помощь на дорогах, и подписка на онлайн-кинотеатр, и чего там только нет. Формально он сам на все это согласился, подписал заявление и договор, и доказать навязывание тут очень сложно. Теперь ситуация меняется — не нужно никому ничего доказывать, можно просто без объяснения причин сдать всю эту навязанную «корзинку» обратно и вернуть деньги. Однако это можно сделать только в течение первых двух недель, то есть еще до первого платежа. И если при оформлении кредита или займа вы не смогли или не успели внимательно прочитать документы либо не обратили внимание на текст мелким шрифтом где-нибудь на 30-й странице, сделайте это как можно скорее», — говорит руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.
Скрытая переплата
Еще одна уловка, к которой порой прибегают банки и МФО, — невключение навязанных услуг в полную стоимость кредита (ПСК). Она отображается на первой странице кредитного договора, в верхнем правом углу. В результате заемщик иногда только после первого платежа может обнаружить, что должен платить больше, чем рассчитывал, опираясь на рекламируемую процентную ставку.
Чтобы лишить банки и МФО возможности скрывать от заемщиков дополнительные комиссии, разработан законопроект, согласно которому в ПСК должны учитываться любые платежи — в пользу как кредитора, так и третьих лиц — в случае оплаты дополнительных услуг, указанных при оформлении кредитного договора.
Как отказаться от услуг
Для того чтобы вернуть деньги за дополнительные услуги, необходимо обратиться с заявлением о возврате в ту компанию, услуги которой были оплачены при заключении договора кредита или займа. Контактные данные должны быть указаны в договоре. Помимо электронной почты заявление о возврате можно направить заказным письмом по адресу регистрации юридического лица.
Если компания не хочет возвращать деньги, надо подать заявление о возврате в банк или МФО, выдавшие кредит. Обратиться можно по истечению 30 дней после обращения к компании — поставщику услуг, но не позже 180 дней.
Далее решение принимает банк или МФО. У них есть семь рабочих дней на то, чтобы провести возврат денежных средств клиенту. Такой механизм (ответственность кредитора за поставщиков допуслуг) появился 30 декабря 2021 года, когда вступили в силу поправки в закон о потребительском кредите (займе).
Куда жаловаться
Если банк или МФО заранее проставили за вас отметки в договоре на оплату дополнительных услуг, зафиксируйте данный факт (сделайте скриншот или фотографию) и направьте жалобу в интернет-приемную Банка России (https://www.cbr.ru/reception/).
Таким же образом следует себя вести, если банк или МФО без причины отказываются возвращать деньги за допуслугу. Приложите договор и переписку. Если нарушение подтвердится, банку или МФО грозит наказание.
«Мы будем внимательно следить за тем, как банки и МФО соблюдают эти новые правила, чтобы создать надежную защиту потребителя от навязанных продаж», — сказал Михаил Мамута.