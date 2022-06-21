В Омске изменят больше 20 автобусных маршрутов и отменят два троллейбусных

Как сообщили в администрации Омска, в Октябрьском округе почти на три дня изменят движение 21 автобусного маршрута, а два троллейбусных отменят совсем. Ограничения начнут действовать в 20 часов 24 июня. Движение на перекрестке улиц 4-я Линия и Маяковского и на развороте по улице Богдана Хмельницкого в районе дома 180 ограничат из-за ремонта теплотрассы.
По этой причине пассажирский транспорт, проезжающий по улице Маяковского, поедет по Масленникова. Речь о маршрутах — 20, 31, 33, 49, 63, 64, 68, 73, 95, 99, 155, 323, 331, 359, 393, 568 и 903.
Кроме того, автобусы маршрутов 13, 26, 58, 119 при движении в сторону улицы Кирова, поедут через «Парк культуры».
Троллейбусные маршруты 3 и 15 в течение этого времени обслуживаться не будут.
Ограничения движения будут действовать до 8:00 часов 27 июня.