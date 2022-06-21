В Омске изменят больше 20 автобусных маршрутов и отменят два троллейбусных

Как сообщили в администрации Омска, в Октябрьском округе почти на три дня изменят движение 21 автобусного маршрута, а два троллейбусных отменят совсем. Ограничения начнут действовать в 20 часов 24 июня. Движение на перекрестке улиц 4-я Линия и Маяковского и на развороте по улице Богдана Хмельницкого в районе дома 180 ограничат из-за ремонта теплотрассы.