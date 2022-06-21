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В Омске изменят больше 20 автобусных маршрутов и отменят два троллейбусных

В Омске изменят больше 20 автобусных маршрутов и отменят два троллейбусных

21 июня, 14:46
Фото: 1MI

Из-за ремонта теплотрассы изменится часть автобусных маршрутов Омска

Почти на три дня будет перекрыто движение в Октябрьском округе.

Как сообщили в администрации Омска, в Октябрьском округе почти на три дня изменят движение 21 автобусного маршрута, а два троллейбусных отменят совсем. Ограничения начнут действовать в 20 часов 24 июня. Движение на перекрестке улиц 4-я Линия и Маяковского и на развороте по улице Богдана Хмельницкого в районе дома 180 ограничат из-за ремонта теплотрассы.

По этой причине пассажирский транспорт, проезжающий по улице Маяковского, поедет по Масленникова. Речь о маршрутах — 20, 31, 33, 49, 63, 64, 68, 73, 95, 99, 155, 323, 331, 359, 393, 568 и 903.

Кроме того, автобусы маршрутов 13, 26, 58, 119 при движении в сторону улицы Кирова, поедут через «Парк культуры».

Троллейбусные маршруты 3 и 15 в течение этого времени обслуживаться не будут.

Ограничения движения будут действовать до 8:00 часов 27 июня.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Ремонт#Ограничение движения#Автобусы#Троллейбусы#Троллейбус
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