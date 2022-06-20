Праздник без запретов. В Омске на один день отменят все ковидные ограничения

Ради омских выпускников на один день будут отменены все антиковидные ограничения. Распоряжение об этом подписал И. о. губернатора Валерий Бойко. Правда, как говорится в документе, послабления коснутся только территории Омской крепости, где и будет проходить праздник:
«Ограничения, предусмотренные пунктом 11.2 не распространятся на проведение 25 июня 2022 года мероприятия под открытым небом на территории автономного учреждения «Омская крепость».
Напомним, что ранее в регионе на заседании оперштаба отменили масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. Эти меры остались на уровне рекомендательных.
Добавим, что выпускной для одиннадцатиклассников в этом году пройдет 25 июня в Омской крепости. Праздник начнется в 20:30 и закончится фейерверком в 22:30.