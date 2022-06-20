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Праздник без запретов. В Омске на один день отменят все ковидные ограничения

Праздник без запретов. В Омске на один день отменят все ковидные ограничения

20 июня, 19:44
Фото: Город55

В Омске ради выпускного на день отменят все ковидные ограничения

Речь о запрете массовых мероприятий под открытым небом.

Ради омских выпускников на один день будут отменены все антиковидные ограничения. Распоряжение об этом подписал И. о. губернатора Валерий Бойко. Правда, как говорится в документе, послабления коснутся только территории Омской крепости, где и будет проходить праздник:

«Ограничения, предусмотренные пунктом 11.2 не распространятся на проведение 25 июня 2022 года мероприятия под открытым небом на территории автономного учреждения «Омская крепость».

Напомним, что ранее в регионе на заседании оперштаба отменили масочный режим и требование соблюдать  социальную дистанцию. Эти меры остались на уровне рекомендательных.

Добавим, что выпускной для одиннадцатиклассников в этом году пройдет 25 июня в Омской крепости. Праздник начнется в 20:30 и закончится фейерверком в 22:30.

 

 

#Любовь Фёдорова
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