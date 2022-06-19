Гуселетов лишился своей рекламной фирмы в Омске

По информации Города55, с 17 июня 2022 года новым владельцем ООО «АртКом» является Сергей Мангул. Раньше 100%-я доля в компании принадлежала Владимиру Гуселетову, депутату Заксобрания Омской области. Рекламное агентство, судя по всему, продали.