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Гуселетов лишился своей рекламной фирмы в Омске

Гуселетов лишился своей рекламной фирмы в Омске

19 июня, 11:14
Фото: 1MI
Известно имя нового владельца.

По информации Города55, с 17 июня 2022 года новым владельцем ООО «АртКом» является Сергей Мангул. Раньше 100%-я доля в компании принадлежала Владимиру Гуселетову, депутату Заксобрания Омской области. Рекламное агентство, судя по всему, продали.

Член парламента основал фирму в 1997 году под названием «Компания „Арт-мастер“». С 2005 по 2011 занимал пост коммерческого директора.

О новом владельце Мангуле известно, что он также является генеральным директором и совладельцем ООО «АТМ». Это местная организация, занимается оптовой торговлей электроникой и техникой.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Владимир Гуселетов#Продажа#Реклама#Депутат
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