Винный вопрос. Как обстоят дела с виноделием в российских регионах

Минпромторг РФ сообщил о снижении спроса на водку и рост спроса на вино — тихих и игристых вин продали на 10% больше, чем годом ранее. Однако для российской винной промышленности это не такая уж и хорошая новость. «Новые Известия» пообщались с экспертами о проблемах виноделия в российских регионах.
Опросы «Роскачества» показывают, что 68% опрошенных не доверяют винам российского происхождения. В массмаркете больше всего российских полусладких вин низшего ценового сегмента — стоимость литра вина едва превышает 200 рублей за литр. Качество у них зачастую соответствующее. Тем не менее, по подсчетам того же «Роскачества», российские вина заняли порядка 50% рынка.
Основатель и автор телеграм-канала «Вино и люди» Алексей Синельников объяснил, что зачастую россияне заблуждаются, соотнося цену отечественных вин с их качеством.
«Российские вина, которые стоят недорого, по классу могут соответствовать импортным винам подороже, потому что на наших винах нет такой акцизной нагрузки. Плюс наши виноделы получают большие субсидии. Российское вино за 500 рублей — не какая-нибудь дешёвка, как итальянское или французское вино за эти деньги, которое пить невозможно. Проблема низкого качества почти повсеместно решена, производители понимают, что такое современные технологии и технологические карты», — объясняет эксперт.
Другая проблема — масштабы производства. Хорошие, качественные и не слишком дорогие вина трудно найти на полках просто потому, что их производят в небольшом количестве, а для выхода в крупные торговые сети нужны совсем иные объемы производства. Вдобавок к этому цена на такие вина будет приближаться к 1 000 рублей за бутылку, что негативно скажется на спросе.
В то же время эксперты отмечают, что некоторые российские виноделы готовы расширять производство, однако производить больше вина не получится из-за отсутствия достаточного количества сырья. Основная часть виноградников были расположены в Крыму и на юге России, их закладывали еще во времена царской России. В СССР же в борьбе с алкоголизмом практически все виноградники были уничтожены, и их восстановление только начинается силами энтузиастов. На это нужен не один год, считают эксперты.
«В Советском Союзе было порядка 1 млн га виноградников, в Крыму было порядка 100 тыс. га виноградников. Сейчас в Крыму порядка 18 тыс. га виноградников. По всей России нет и 100 тыс. га. По площади мы уступаем и Молдавии, и Грузии. Своими виноградниками можем закрыть только треть потребления вина», — подчеркивает Алексей Синельников.
В России существует господдержка виноделия, но ее используют далеко не все виноделы. Во-первых, поддержка позволяет закупать только отечественные саженцы, приживаемость которых не сопоставима с европейскими. Во-вторых, из такого винограда получается не слишком хорошее вино, он сгодится лишь для купажей.
С 2022 года реализуется федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» — до 2030 года аграрии получат 25.4 млрд рублей на развитие виноградников, но добиться полного самообеспечения виноградом все еще не получится.
Альтернатива для любителей отечественного вина все же есть. Многие «винные» регионы предлагают россиянам отправиться в энотур — путешествие по винодельням с дегустацией. По официальным данным, с мая 2021 года по апрель 2022 года посещаемость виноградников Краснодарского края увеличилась в 1.5 раза. И это не единственное место, куда можно отправиться любителям вина. Виноделие развито в Севастополе, Крыму, Новороссийске и других южных городах.
В других регионах России тоже есть винодельни, но ехать целенаправленно в энотуры туда не слишком рентабельно. Например, в Ставропольском крае есть 2-3 винодельни, столько же проектов запущено в Дагестане.
Председатель Московского клуба виноградарей Николай Сидорцов уверен, что у винодельцев есть большая перспектива для создания виноградников не только на юге России. Например, в Голландии, в Германии, в Швеции виноделие развивается, несмотря на «северный» климат.
«Виноград может расти не только в жарком климате. У винограда, который выращивается в средней полосе, в Подмосковье, есть большие преимущества, так как летом световой день у нас длится дольше, солнце садится позже. По сути, условия произрастания делают из него диетический продукт» — считает эксперт.
Абсолютно противоположное мнение высказал глава «Kulakovo» Алексей Кулаков. Он объяснил, что проблема северного виноделия — не в климате, а в законодательстве.
«Виноделие есть там, где растет виноград: и в Архангельске, и в Новосибирске. Но с точки зрения законов коммерческая деятельность малых предприятий является тупиковой из-за закона „О виноградарстве и виноделии“ от 2019 года. Малый бизнес в рамках правового поля в этой сфере практически невозможен, а для полноценного производства требуются большие инвестиции. Винодельческие предприятия образуются на юге, потому что там большой поток людей», — рассказал бизнесмен.
Пример тому — единственная на Дальнем Востоке семейная винодельня «Майхинская». Она входит в большинство туристических маршрутов, а губернатор Приморского края поручил разработать меры поддержки для предприятия. Они оказались совсем неожиданными: правоохранители завели на собственника винодельни уголовное дело за подпольное производство фальсифицированного алкоголя — небольшая винодельня физически не в состоянии исполнить все нормы законодательства.
Эксперты сходятся во мнении, что у российского виноделия достаточно проблем, и решены они будут нескоро. Пока потребление втрое превышает предложение, а в супермаркетах продают дешевое вино, перспектив у отрасли немного.