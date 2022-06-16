Винный вопрос. Как обстоят дела с виноделием в российских регионах

В то же время эксперты отмечают, что некоторые российские виноделы готовы расширять производство, однако производить больше вина не получится из-за отсутствия достаточного количества сырья. Основная часть виноградников были расположены в Крыму и на юге России, их закладывали еще во времена царской России. В СССР же в борьбе с алкоголизмом практически все виноградники были уничтожены, и их восстановление только начинается силами энтузиастов. На это нужен не один год, считают эксперты.