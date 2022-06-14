Омич едва не организовал наркотрафик между Москвой и Дагестаном

Транспортная полиция задержала в Дагестане омича со свертком с белым порошком.
Несостоявшийся наркодилер вез 200 граммов наркотического вещества из Москвы. Порошок 33-летний омич купил в столице онлайн способом, а в Дагестане планировал продать. Однако его задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции Махачкалинского управления МВД.
«Содержимое свертка является синтетическим наркотическим средством — мефедрон, общей массой около 200 граммов», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.
Ранее омич уже был судим за кражи и угрозу убийством. Теперь ему грозит новый срок за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.