Город55
ГлавноеВсе новости
Омич едва не организовал наркотрафик между Москвой и Дагестаном

Омич едва не организовал наркотрафик между Москвой и Дагестаном

14 июня, 19:51
Фото: 1MI
Его задержала транспортная полиция.

Транспортная полиция задержала в Дагестане омича со свертком с белым порошком.

Несостоявшийся наркодилер вез 200 граммов наркотического вещества из Москвы. Порошок 33-летний омич купил в столице онлайн способом, а в Дагестане планировал продать. Однако его задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции Махачкалинского управления МВД.

«Содержимое свертка является синтетическим наркотическим средством — мефедрон, общей массой около 200 граммов», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Ранее омич уже был судим за кражи и угрозу убийством. Теперь ему грозит новый срок за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

#Новости#Омская область#Наркотрафик#Сбыт наркотиков#Продажа наркотиков
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18