В Омской области сменился начальник районного отделения МВД

На официальном сайте омской полиции руководителем подразделения полиции все еще значится подполковник юстиции Александр Маевский. Новый глава Жолтиков до назначения руководил ОГИБДД ОМВД России по Русско-Полянскому району. Кто занял его место в ОГИБДД, пока неизвестно.