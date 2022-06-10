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В Омской области сменился начальник районного отделения МВД

В Омской области сменился начальник районного отделения МВД

10 июня, 14:13
Фото: 1MI
Отделение полиции в Русско-Полянском районе.

Согласно данным в ЕГРЮЛ, глава районного ОМВД сменился в Русско-Полянском районе. Временно исполняющим обязанности начальника отделения с 6 июня 2022 года значится Александр Жолтиков.

На официальном сайте омской полиции руководителем подразделения полиции все еще значится подполковник юстиции Александр Маевский. Новый глава Жолтиков до назначения руководил ОГИБДД ОМВД России по Русско-Полянскому району. Кто занял его место в ОГИБДД, пока неизвестно.

Отметим, что Александр Маевский руководил отделением полиции в Русско-Полянском районе около 8 месяцев. Его назначили на эту должность в октябре 2021 года.

#Общество#Новости#Омская область#Назначение#Полиция#Ольга Акамова
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