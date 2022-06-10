В воскресенье 12 июня в Омске впервые с начала пандемии с большим размахом будут праздновать День России. Праздник пройдет сразу в нескольких точках в центре города. Будут выставки, мастер классы и соревнования. Город55 подготовил афишу Дня России в Омске.
В День России в Омске будет отмечаться православный праздник День святой Троицы.
Начнется он в 8 часов утра с торжественного богослужения в Успенском соборе.
Сразу после службы для гостей проведут экскурсию по храму и разрешат подняться на колокольню. А вокруг храма откроется несколько площадок «Зеленые святки». Гостей будут угощать пловом — кухню развернут масштабную и обещают приготовить около 300 порций.
День России на Любинском проспекте начнется в 12.30.
Праздник откроет «Парад национальностей». Участники парада пройдут по Любинскому проспекту к главной сцене на Площади Победы. Здесь весь день будет идти многонациональный концерт. На сцену выйдут порядка 200 артистов из со дружественных стран и российских регионов — Алтайского края, Башкортостана, Саха-Якутии, Коми, а также Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.
В это же время на Любинском проспекте (от Площади Победы до Юбилейного моста) расположатся национальные городки — славянский, тюркский, восточный и западный. Всего 7 сцен.
«В каждом из них традиционные обряды, песни, танцы, игры, тематические фотозоны и национальная кухня. Можно будет познакомиться с мастерами декоративно-прикладного творчества и народных ремёсел. В центре каждого городка будет оформлена сценическая площадка, где будет проходить интерактивная концертно-игровая программа, состоящая из обрядовых картинок, песен, танцев игр», — рассказала директор Омского Дома дружбы Наталья Степанова.
Праздновать на Любинском проспекте будут до 17 часов вечера.
В сквере имени Дзержинского праздник начнется в 13 часов.
Здесь также пройдет концерт, в программу которого войдут выступления творческих коллективов Омска и презентация исторических событий и сегодняшней жизни города.
Гостей праздника будут встречать артисты в национальных костюмах. Они расскажут о культуре и традициях народов, проживающих в России.
Параллельно будет проходить сразу несколько мастер-классов и игр:
Юные омские артисты покажут небольшие театральные постановки по мотивам русских народных сказок, где можно будет послушать народные песни под баян.
Кроме того, в сквере Дзержинского будут работать фотозоны, где можно переодеться в национальные костюмы.
Вместе с творческими будут проходить спортивные мероприятия. На Соборной площади несколько площадок. Одна из них — роуп-скиппинг, проще говоря, это «профи скакалки».
Спортсмены покажут шоу на большой сцене и проведут фитнес-квест. Можно будет попробовать себя в прыжках на время. Кто сделает больше прыжков за 15-30 секунд, тот и победит. Опытные спортсмены поучаствуют в батле на скакалках. 4 команды профессионалов будут бороться за победу.
Тренеры и спортсмены федерации тоже проведут мастер-классы для детей и взрослых — научат технике прыжков и познакомят с фристайлом.
Также можно будет попробовать выполнить норматив скиппера. Для этого нужно показать уверенные результаты в прыжках вперед (100 раз), прыжках назад (70 раз), прыжках крест (40 раз), двойных прыжках (20 раз) и прыжках-планка (15 раз). Чтобы сдать «экзамен», каждое упражнение нужно сделать без остановки и не запнуться.
Еще одним пунктом программы станут прыжки на рекорд, когда одновременно 15 человек будет прыгать через длинную скакалку.
В 12:30 стартуют соревнования чемпионата и первенства Омской области по самой молодой олимпийской дисциплине ВМХ-фристайл-парку.
В них примут участие райдеры 4-х возрастных групп: 13-14, 15-16, 17-18 и старше 19 лет.
Свое мастерство спортсмены будут демонстрировать на мобильном фристайл-парке, который соответствует мировым стандартам — фигуры, из которых он собран, идентичны фигурам олимпийского скейт-парка в Токио.
Кроме того в этот день на Соборной площади пройдут спортивные мероприятия от федераций скиппинга, мотоциклетного спорта, страйкбола, прикладного собаководства, а также от школы единоборств «ШТОРМ» и ДОСААФ России.
Спортивные площадки будут работать до 20 часов вечера.
Закончится праздник концертом Вадима Самойлова («Агата Кристи»), который начнется в 21:00. Вход свободный.