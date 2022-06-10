В воскресенье 12 июня в Омске впервые с начала пандемии с большим размахом будут праздновать День России. Праздник пройдет сразу в нескольких точках в центре города. Будут выставки, мастер классы и соревнования. Город55 подготовил афишу Дня России в Омске.

Утром

В День России в Омске будет отмечаться православный праздник День святой Троицы.

Начнется он в 8 часов утра с торжественного богослужения в Успенском соборе.

Сразу после службы для гостей проведут экскурсию по храму и разрешат подняться на колокольню. А вокруг храма откроется несколько площадок «Зеленые святки». Гостей будут угощать пловом — кухню развернут масштабную и обещают приготовить около 300 порций.

Днем

Любинский проспект

День России на Любинском проспекте начнется в 12.30.

Праздник откроет «Парад национальностей». Участники парада пройдут по Любинскому проспекту к главной сцене на Площади Победы. Здесь весь день будет идти многонациональный концерт. На сцену выйдут порядка 200 артистов из со дружественных стран и российских регионов — Алтайского края, Башкортостана, Саха-Якутии, Коми, а также Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

В это же время на Любинском проспекте (от Площади Победы до Юбилейного моста) расположатся национальные городки — славянский, тюркский, восточный и западный. Всего 7 сцен.

«В каждом из них традиционные обряды, песни, танцы, игры, тематические фотозоны и национальная кухня. Можно будет познакомиться с мастерами декоративно-прикладного творчества и народных ремёсел. В центре каждого городка будет оформлена сценическая площадка, где будет проходить интерактивная концертно-игровая программа, состоящая из обрядовых картинок, песен, танцев игр», — рассказала директор Омского Дома дружбы Наталья Степанова.

Праздновать на Любинском проспекте будут до 17 часов вечера.