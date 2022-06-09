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Хотела легких денег. Омичка потеряла из-за мошенников 3.5 млн рублей

Хотела легких денег. Омичка потеряла из-за мошенников 3.5 млн рублей

9 июня, 10:37
Фото: 1MI

Омичка пыталась заработать на процентах, но отдала мошенникам 3.5 млн рублей

Мошенник убедил женщину, что чем больше средств она перечислит на специальный счет, тем больше денег заработает.

В полицию обратилась 44-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. Сумма ущерба составила 3.5 млн рублей.

По словам женщины, ей позвонил незнакомец с предложением о заработке. Работа заключалась в выполнении заданий куратора с банковскими счетами и получении процентов от операций.

Омичка согласилась, после чего начала переводить деньги на специальный сайт, чтобы затем получить проценты. Мошенник убедил женщину, что процент будет выше, если она вложит больше средств.

Сначала омичка перевела свои деньги в размере 500 тыс рублей, а затем и 3 млн рублей кредитных средств. Когда она попыталась вывести средства, у нее ничего не вышло, а куратор перестал выходить на связь.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

#Новости#Общество#Омск#Полиция#Мошенничество#Вероника Жукова
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