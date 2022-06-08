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В Омске назначили нового замминистра спорта

В Омске назначили нового замминистра спорта

8 июня, 13:47
Фото: omskportal.ru
Чиновница вступает в должность с 8 июня.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, новым заместителем министра спорта Омской области стала Ольга Степанова. Она вступает в должность с 8 июня.

Отмечается, что Ольга Степанова работала в структуре регионального Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта с 2013 года. В новой должности Ольга Степанова будет координировать и контролировать деятельность управления правового и кадрового обеспечения Минспорта Омской области, курировать реализацию национальных проектов, решать вопросы, связанные с противодействием коррупции.

Известно, что Ольга Степанова окончила Омский юридический институт, имеет ученую степень кандидата юридических наук. В течение 8 лет она работала помощником председателя Кировского районного суда города Омска, а с 2011 по 2013 годы была советником регионального Министерства государственно-правового развития.

#Политика#Новости#Омская область#Ольга Степанова#Назначение
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