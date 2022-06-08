В Омске назначили нового замминистра спорта

Отмечается, что Ольга Степанова работала в структуре регионального Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта с 2013 года. В новой должности Ольга Степанова будет координировать и контролировать деятельность управления правового и кадрового обеспечения Минспорта Омской области, курировать реализацию национальных проектов, решать вопросы, связанные с противодействием коррупции.