Особо опасна. «Трассу смерти» под Омском потребовали отремонтировать

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили об итогах проверки дорожного законодательства. Причиной проверки стали массовые жалобы на плачевное состояние части федеральной трассы Омск-Тюмень, более известной как «трасса смерти». Здесь случается больше аварий, чем на других дорогах региона.
Максимально опасным в прокуратуре посчитали участок трассы от поворота на село Дружино до поворота на СНТ «Кировец». Порядка 4.5 километров не соответствовали нормативам дорожного строительства: на дороге нашли множество выбоин и просадок, обочины не обустроены должным образом, а некоторые знаки установлены с нарушением.
С требованием устранить нарушения прокуратура Омского района обратилась в суд, чтобы там местную администрацию обязали принять меры. Устранять нарушения придется МКУ «Управление капитального строительств» Омского муниципального района, отметили в прокуратуре.