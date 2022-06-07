Особо опасна. «Трассу смерти» под Омском потребовали отремонтировать

Максимально опасным в прокуратуре посчитали участок трассы от поворота на село Дружино до поворота на СНТ «Кировец». Порядка 4.5 километров не соответствовали нормативам дорожного строительства: на дороге нашли множество выбоин и просадок, обочины не обустроены должным образом, а некоторые знаки установлены с нарушением.