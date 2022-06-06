Александр Бурков обсудил социальные программы с новой командой мэра Омска

«Хотелось бы поговорить начистоту о том, где и какие сбои в бюджетных отношениях, в реализации национальных проектов и муниципальных программ. Давайте посмотрим, какие проблемы требуют моего внимания», — отметил Александр Бурков в начале совещания.

Одним из источников дополнительного дохода для муниципального бюджета может стать городская земля, - отметил губернатор. Все простаивающие участки требуют учёта, установления вида разрешённого использования, планировки и включения в базу данных для дальнейшего вовлечения в реализацию инвестиционных проектов.

Администрация Омска в конце июня получит беспроцентный бюджетный кредит 4,5 млрд рублей. Эта деньги позволят мэрии сэкономить на обслуживании муниципального долга порядка 130 млн. рублей и перераспределить их на первоочередные нужды.