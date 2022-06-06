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Александр Бурков обсудил социальные программы с новой командой мэра Омска

Александр Бурков обсудил социальные программы с новой командой мэра Омска

6 июня, 15:40
Фото: Правительство Омской области
Городу предоставят бюджетный кредит в 4.5 миллиарда рублей.

Губернатор Омской области обсудил с командой мэра Омска строительство социальных объектов, национальные проекты, благоустройство и программу переселения из ветхого и аварийного жилья.

«Хотелось бы поговорить начистоту о том, где и какие сбои в бюджетных отношениях, в реализации национальных проектов и муниципальных программ.  Давайте посмотрим, какие проблемы требуют моего внимания», — отметил Александр Бурков в начале совещания.

Одним из источников дополнительного дохода для муниципального бюджета может стать городская земля, - отметил губернатор. Все простаивающие участки требуют учёта, установления вида разрешённого использования, планировки и включения в базу данных для дальнейшего вовлечения в реализацию инвестиционных проектов. 

Администрация Омска в конце июня получит беспроцентный бюджетный кредит 4,5 млрд рублей. Эта деньги позволят мэрии сэкономить на обслуживании муниципального долга порядка 130 млн. рублей и перераспределить их на первоочередные нужды.

#Новости#Омская область#Александр Бурков#Касается каждого
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