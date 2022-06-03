Стало известно, сколько составят выплаты на детей с 1 июня

С 1 июня в Омской области выплаты на детей выросли на 10%. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому омичам не придется куда-то обращаться.
Прожиточный минимум на ребенка в регионе составил 12 841 рубль. Теперь выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет составляют 6 420 рублей (в размере 50%), 9 630 (75%) и 21 841 рубль (100%).
Получателей ежемесячных выплат тоже ждет их увеличение. Так, пособие на рождение первого ребенка, а также выплата на третьего и последующих детей составит 12 841 рублей.