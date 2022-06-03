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Поклонник Toyota без прав в Омске угнал две машины и разжился пистолетом

Поклонник Toyota без прав в Омске угнал две машины и разжился пистолетом

3 июня, 16:12
Фото: 55.мвд.рф

Омич за два дня угнал две машины и украл пистолет

Возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, на Левобережье Омска появился злостный угонщик, падкий на автомобили марки Toyota. Несколько дней назад парень угнал у 23-летней девушки автомобиль Toyota Celica — омичка оставила машину на парковке с ключами в замке зажигания, а сама отлучилась на несколько минут в магазин. Вернувшись на парковку, машины уже не было. Ущерб омичка оценила в 600 тыс рублей.

Приметы пропавшей машины передали патрульным, и всего через несколько минут авто нашли  во дворе дома на улице Комкова. Девушка осмотрела салон авто и заявила, что из машины пропал пневматический пистолет. Эксперты сняли отпечатки пальцев с оплетки руля и выяснили, что машину угнал ранее не раз судимый 27-летнйи омич.

Парня задержали по месту жительства, он признался и в угоне, и в краже. У него забрали оружие и вернули владелице. На омича завели два уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ и по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Арестовывать его не стали и отпустили под подписку о невыезде.

Однако такое ограничение не мотивировало омича встать на путь исправления. Через два дня в полицию снова сообщили об угоне, но на этот раз пропала машина Toyota Camry, припаркованная на улице 2-я Солнечная. Ущерб владелец оценил в 260 тыс рублей.

Машину нашли у автомойки на улице Волгоградская. В угоне заподозрили того же 27-летнего омича, и он не стал отрицать свою причастность. Парень объяснил, что взломал замок при помощи пилки лобзика и уехал, но машина заглохла. В итоге на омича завели еще одно уголовное дело по 166 УК РФ. 

В полиции добавили, что парень не имел прав на управление авто. 

55.мвд.рф
#Происшествия#Новости#Омск#Угон#Кража
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