Поклонник Toyota без прав в Омске угнал две машины и разжился пистолетом

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, на Левобережье Омска появился злостный угонщик, падкий на автомобили марки Toyota. Несколько дней назад парень угнал у 23-летней девушки автомобиль Toyota Celica — омичка оставила машину на парковке с ключами в замке зажигания, а сама отлучилась на несколько минут в магазин. Вернувшись на парковку, машины уже не было. Ущерб омичка оценила в 600 тыс рублей.
Приметы пропавшей машины передали патрульным, и всего через несколько минут авто нашли во дворе дома на улице Комкова. Девушка осмотрела салон авто и заявила, что из машины пропал пневматический пистолет. Эксперты сняли отпечатки пальцев с оплетки руля и выяснили, что машину угнал ранее не раз судимый 27-летнйи омич.
Парня задержали по месту жительства, он признался и в угоне, и в краже. У него забрали оружие и вернули владелице. На омича завели два уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ и по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Арестовывать его не стали и отпустили под подписку о невыезде.
Однако такое ограничение не мотивировало омича встать на путь исправления. Через два дня в полицию снова сообщили об угоне, но на этот раз пропала машина Toyota Camry, припаркованная на улице 2-я Солнечная. Ущерб владелец оценил в 260 тыс рублей.
Машину нашли у автомойки на улице Волгоградская. В угоне заподозрили того же 27-летнего омича, и он не стал отрицать свою причастность. Парень объяснил, что взломал замок при помощи пилки лобзика и уехал, но машина заглохла. В итоге на омича завели еще одно уголовное дело по 166 УК РФ.
В полиции добавили, что парень не имел прав на управление авто.