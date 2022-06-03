Поклонник Toyota без прав в Омске угнал две машины и разжился пистолетом

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, на Левобережье Омска появился злостный угонщик, падкий на автомобили марки Toyota. Несколько дней назад парень угнал у 23-летней девушки автомобиль Toyota Celica — омичка оставила машину на парковке с ключами в замке зажигания, а сама отлучилась на несколько минут в магазин. Вернувшись на парковку, машины уже не было. Ущерб омичка оценила в 600 тыс рублей.