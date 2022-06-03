Омичка стала жертвой обмана из-за доброты и любви к котикам

В полицию обратилась 43-летняя жительница Центрального округа, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники воспользовались ее добротой.
Омичка рассказала, что соседка кинула в чат дома ссылку из соцсети, где говорилось о помощи больному котенку. Деньги собирал некий омский приют.
Женщина отправила 500 рублей на счет электронного кошелька, однако лже-куратор проекта заявила, что деньги не дошли, поэтому нужно сделать возврат. Для этого нужно было использовать новую ссылку.
Женщина рассказала, что выполнила инструкции, а также ввела сумму денег на карте. Через некоторое время с ее счета списали все деньги. Сумма ущерба составила 8 200рублей. Возбуждено уголовное дело.