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Омичка стала жертвой обмана из-за доброты и любви к котикам

Омичка стала жертвой обмана из-за доброты и любви к котикам

3 июня, 11:02
Фото: 1MI

Омичка хотела помочь больному котенку, но стала жертвой мошенников

Женщина думала, что переводит деньги омскому приюту для животных, но это оказались мошенники.

В полицию обратилась 43-летняя жительница Центрального округа, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники воспользовались ее добротой.

Омичка рассказала, что соседка кинула в чат дома ссылку из соцсети, где говорилось о помощи больному котенку. Деньги собирал некий омский приют.

Женщина отправила 500 рублей на счет электронного кошелька, однако лже-куратор проекта заявила, что деньги не дошли, поэтому нужно сделать возврат. Для этого нужно было использовать новую ссылку.

Женщина рассказала, что выполнила инструкции, а также ввела сумму денег на карте. Через некоторое время с ее счета списали все деньги. Сумма ущерба составила 8 200рублей. Возбуждено уголовное дело.

#Общество#Новости#Омск#Мошенничество#Полиция#Вероника Жукова
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