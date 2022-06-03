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Этого не избежать! На Омскую область надвигается «июньская зима»

Этого не избежать! На Омскую область надвигается «июньская зима»

3 июня, 14:17
Фото: 1MI

В Омской области резко похолодает до -7 градусов

В регионе снова ожидаются заморозки.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, на регион надвигается новая опасность. Начиная с 6 июня в регионе может похолодать вплоть до -7 градусов. Такая погода будет держаться по ночам вплоть до 8 июня.

Спасатели предупреждают омичей о мерах предосторожности, которые следует соблюдать во время похолодания, чтобы не спровоцировать пожар или чрезвычайную ситуацию. Использовать обогреватели следует с особой осторожностью, чтобы не перегружать электросеть.

Дачникам следует обезопасить растения, накрыв их полимерной пленкой или нетканым материалом. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.

#Общество#Новости#Омск#Погода#Иней#Заморозки#Температура#Ольга Акамова
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