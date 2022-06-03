Этого не избежать! На Омскую область надвигается «июньская зима»

Как сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, на регион надвигается новая опасность. Начиная с 6 июня в регионе может похолодать вплоть до -7 градусов. Такая погода будет держаться по ночам вплоть до 8 июня.
Спасатели предупреждают омичей о мерах предосторожности, которые следует соблюдать во время похолодания, чтобы не спровоцировать пожар или чрезвычайную ситуацию. Использовать обогреватели следует с особой осторожностью, чтобы не перегружать электросеть.
Дачникам следует обезопасить растения, накрыв их полимерной пленкой или нетканым материалом. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.