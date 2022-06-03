Департамент контроля Омска проводит рейды по стихийным свалкам

Департамент контроля совместно с департаментом общественной безопасности мэрии Омска провел рейд по стихийным свалкам. Такая проблема в основном распространена в частном секторе города. Жители наводят порядок на своих участках и выносят растительные отходы, например, ветки деревьев, на мусорные площадки. Так образуются стихийные свалки. Инспекторам удалось пообщаться и с нарушителями.
Так, жителю частного сектора по улице Вавилова напомнили что площадка для сбора твердых коммунальных отходов и контейнеры не предназначены для веток деревьев. Такой вид мусора не включен в тариф на вывоз ТКО и должен утилизироваться по отдельному договору, который заключается с региональным оператором «Магнит».
«Жители не знают об этом. Разъяснительной информации на самой санитарной площадке нет, поэтому омичи действуют так, как привыкли действовать. Ранее все подобные отходы, в том числе строительный мусор, граждане выносили на площадки и по вторникам их забирали специализированные машины. О том, что законодательство изменилось и теперь ТКО, а также растительно-древесные отходы должны складироваться по-разному, жители не знают. В связи с этим мы провели разъяснительную беседу» — рассказывает директор департамента контроля Алексей Задорожный.
При этом незнание правил не освобождает нарушителей от административной ответственности, отметили в мэрии Омска.