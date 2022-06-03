Департамент контроля Омска проводит рейды по стихийным свалкам

Так, жителю частного сектора по улице Вавилова напомнили что площадка для сбора твердых коммунальных отходов и контейнеры не предназначены для веток деревьев. Такой вид мусора не включен в тариф на вывоз ТКО и должен утилизироваться по отдельному договору, который заключается с региональным оператором «Магнит».