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Время — деньги. В Омской области возник дефицит аграрных работников

Время — деньги. В Омской области возник дефицит аграрных работников

2 июня, 14:48
Фото: 1MI

В Омской области требуется около четырех тысяч сезонных рабочих

В регионе резко вырос спрос на сезонных рабочих.

За месяц в Омской области заметно вырос спрос на рабочие специальности. Сейчас в банке вакансий предложений на 20% больше, чем в начале мая. Для сравнения — 30 тыс вакансий в мае и 34 тыс вакансий сейчас.

При этом в министерстве труда такой рост называют обычным сезонным явлением. В начале лета нужны работники сельского хозяйства и на общественные работы.

«Требуются трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, водители, подсобные рабочие, операторы машинного доения, механизаторы-докеры, животноводы», — рассказали в ведомстве.

Подобных предложений в банке вакансий около 3,5 тысяч.

Ещё одна возможность сезонного «калыма» — общественные работы. Но она больше актуальна для районов области. Сезонные рабочие занимаются в основном благоустройством — содержанием цветников и мелким ремонтом общественных пространств.

#Новости#Омская область#Банк вакансий#Работа#Поиск работы
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