Время — деньги. В Омской области возник дефицит аграрных работников

За месяц в Омской области заметно вырос спрос на рабочие специальности. Сейчас в банке вакансий предложений на 20% больше, чем в начале мая. Для сравнения — 30 тыс вакансий в мае и 34 тыс вакансий сейчас.
При этом в министерстве труда такой рост называют обычным сезонным явлением. В начале лета нужны работники сельского хозяйства и на общественные работы.
«Требуются трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, водители, подсобные рабочие, операторы машинного доения, механизаторы-докеры, животноводы», — рассказали в ведомстве.
Подобных предложений в банке вакансий около 3,5 тысяч.
Ещё одна возможность сезонного «калыма» — общественные работы. Но она больше актуальна для районов области. Сезонные рабочие занимаются в основном благоустройством — содержанием цветников и мелким ремонтом общественных пространств.