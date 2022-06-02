Владельцев собак в Омске предупредили об опасной вакцине против чумы

Как сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, в ветеринарных магазинах региона может незаконно продаваться препарат «Эурикан DHPPi2-L» серии L414454. Официальный представитель производителя этого препарата сообщил, что лекарство сфальсифицировано и может нанести вред животным.
При обнаружении опасного препарата омичей просят сообщить о месте его продажи в региональный Россельхознадзор.
Препарат «Эурикан DHPPi2-L» используется в качестве вакцины для собак от чумы, парвовирусного энтерита, аденовирозов (инфекционного гепатита и ларинготрахеита), парагриппа и других инфекций.