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Владельцев собак в Омске предупредили об опасной вакцине против чумы

Владельцев собак в Омске предупредили об опасной вакцине против чумы

2 июня, 17:01
Фото: 1MI

В Омск завезли поддельную вакцину против собачьей чумы

Партию не успели изъять из оборота.

Как сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, в ветеринарных магазинах региона может незаконно продаваться препарат «Эурикан DHPPi2-L» серии L414454. Официальный представитель производителя этого препарата сообщил, что лекарство сфальсифицировано и может нанести вред животным.

При обнаружении опасного препарата омичей просят сообщить о месте его продажи в региональный Россельхознадзор.

Препарат  «Эурикан DHPPi2-L» используется в качестве вакцины для собак от чумы, парвовирусного энтерита, аденовирозов (инфекционного гепатита и ларинготрахеита), парагриппа и других инфекций.

#Общество#Новости#Омск#Животные#Вакцина#Лекарство#Ольга Акамова
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