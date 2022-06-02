Разница в десятки тысяч. Стало известно, сколько зарабатывают омские бюджетники

Омскстат обнародовал данные о зарплатах бюджетников и наемных работников.
Выяснилось, что больше всех в Омске зарабатывают преподаватели вузов. Средняя заработная плата у них держится на уровне 70 тысяч рублей. А вот их коллеги из колледжей и школ получают заметно меньше. Преподаватели колледжей и учителя — на уровне 33 тысяч рублей, в сфере общего образования еще меньше — 29 тысяч рублей.
Вслед за преподавателями вузов идут врачи — порядка 65 тысяч рублей, и научные сотрудники — 58,5 тысячи рублей.
Медсестры, соцработники и работники культуры — на уровне 32 тысяч рублей.
Что касается наемных работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей, средняя зарплата составляет 33 861 рубль в месяц.