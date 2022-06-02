Разница в десятки тысяч. Стало известно, сколько зарабатывают омские бюджетники

Выяснилось, что больше всех в Омске зарабатывают преподаватели вузов. Средняя заработная плата у них держится на уровне 70 тысяч рублей. А вот их коллеги из колледжей и школ получают заметно меньше. Преподаватели колледжей и учителя — на уровне 33 тысяч рублей, в сфере общего образования еще меньше — 29 тысяч рублей.