Омичей пригласили в пункты регистрации на «ВелоОмск-2022»

Подтвердить свое участие в «ВелоОмске-2022» омичи смогут 1, 2, 3 июня с 12:00 до 20:00 только в торговом центре «Омский». Те, кто не успел подать онлайн-заявку, может обратиться в пункты регистрации в торговых центрах «Континент», «Триумф» на Березовского, «Омский» в то же время.