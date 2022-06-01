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Омичей пригласили в пункты регистрации на «ВелоОмск-2022»

Омичей пригласили в пункты регистрации на «ВелоОмск-2022»

1 июня, 15:07
Фото: мэрия Омска
Пункты регистрации будут работать три дня.

В Омске с 1 по 3 июня будут действовать пункты регистрации на XXIII городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск — 2022». Омичи уже могут подать заявки на участие и получить номер участника. Ранее действовала предварительная онлайн-регистрация, теперь же омичи, подавшие заявку через интернет, должны лично посетить пункт регистрации, чтобы подтвердить свое участие.

Заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Николай Тивелев рассказал, что во время онлайн-регистрации поступило 1 937 заявок. Среди желающих поучаствовать в празднике 1125 мужчин и 811 женщин.

«По итогам онлайн-регистрации 1 826 человек примут участие в массовом заезде. Еще 96 юных омичей в возрасте от 4 до 6 лет выйдут на старт заезда на 100 метров. Очень важно, что в велопараде поучаствуют лица с ограниченными возможностями здоровья. Для этой категории граждан предусмотрена дистанция 200 метров. На участие в этом заезде поступило 15 заявок», — рассказал Николай Тивелев.

Подтвердить свое участие в «ВелоОмске-2022» омичи смогут 1, 2, 3 июня с 12:00 до 20:00 только в торговом центре «Омский». Те, кто не успел подать онлайн-заявку, может обратиться в пункты регистрации в торговых центрах «Континент», «Триумф» на Березовского, «Омский» в то же время.

Зарегистрированные участники могут рассчитывать на ценные призы — розыгрыш состоится 5 июня на площади Бухгольца. В качестве призов омичи получат сертификаты в аквапарк, на базу отдыха «Сказка»,  Денежный сертификат номиналом 50 000 рублей от компании «Охана Маркет» и другие ценные подарки.

XXIII городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск–2022» состоится 5 июня в 10:00 на площади Бухгольца. В программу праздника включен традиционный массовый заезд на 10 километров. Помимо этого, в рамках праздника пройдут Всероссийские соревнования по BMX-фристайлу.

мэрия Омска
#Омск#Новости#Город#Велосипед#Соревнование#ВелоОмск#Ольга Акамова
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