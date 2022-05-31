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Весна решила задержаться. Лето в Омской области начнется с нестандартной погоды

Весна решила задержаться. Лето в Омской области начнется с нестандартной погоды

31 мая, 15:36
Фото: 1MI

В первый день лета в Омской области пройдут дожди и похолодает до +10

Данные портала Ventusky.com*.

В последний день весны в Омской области начнется «сезон дождей» — до конца недели в регионе будет достаточно влажно и прохладно. В первый же день лета днем температура не поднимется выше +18 градусов, а по юго-востоку пройдут серьезные дожди. Ближе к вечеру температура вовсе опустится до +10 градусов. 

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На следующий день, 2 июня, дождей в регионе практически не будет, но серьезного потепления все равно ждать не приходится. Днем по юго-западу воздух прогреется до +18 градусов, по всей остальной части региона температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов.

В ночь на пятницу, 3 июня, ожидаются первые в этом году заморозки. По северной части региона похолодает до 0 градусов, максимально температура упадет до -1 градуса. Аналогичная погода будет в Омской области вплоть до понедельника, 6 июня. 

*прогноз погоды актуален на момент публикации. 

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#Город#Новости#Омская область#Погода#Прогноз погоды#Осадки#Дождь#Заморозки#Похолодание#Ольга Акамова
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