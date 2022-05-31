Весна решила задержаться. Лето в Омской области начнется с нестандартной погоды

В последний день весны в Омской области начнется «сезон дождей» — до конца недели в регионе будет достаточно влажно и прохладно. В первый же день лета днем температура не поднимется выше +18 градусов, а по юго-востоку пройдут серьезные дожди. Ближе к вечеру температура вовсе опустится до +10 градусов.
На следующий день, 2 июня, дождей в регионе практически не будет, но серьезного потепления все равно ждать не приходится. Днем по юго-западу воздух прогреется до +18 градусов, по всей остальной части региона температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов.
В ночь на пятницу, 3 июня, ожидаются первые в этом году заморозки. По северной части региона похолодает до 0 градусов, максимально температура упадет до -1 градуса. Аналогичная погода будет в Омской области вплоть до понедельника, 6 июня.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.