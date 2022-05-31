Весна решила задержаться. Лето в Омской области начнется с нестандартной погоды

В последний день весны в Омской области начнется «сезон дождей» — до конца недели в регионе будет достаточно влажно и прохладно. В первый же день лета днем температура не поднимется выше +18 градусов, а по юго-востоку пройдут серьезные дожди. Ближе к вечеру температура вовсе опустится до +10 градусов.