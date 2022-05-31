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Омск на всероссийском конкурсе водителей троллейбусов представят женщины

Омск на всероссийском конкурсе водителей троллейбусов представят женщины

31 мая, 20:13
Фото: администрация Омска
Уже прошли пробные заезды участниц.

В конкурсе "Лучший водитель троллейбуса" Омск представят девушки. Светлана Нечепоренко и Олеся Чернышенко имеют стаж работы водителем троллейбуса более 15 лет. 

Всего заявки подали 36 человек из 29 городов России. По два участника будут представлять Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самару, Санкт-Петербург. 

На всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса» в Омск приедут гости из 29 городов. Соревнования пройдут с 3 по 5 июня в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Самую зрелищную часть конкурса могут наблюдать и омичи. Впервые она будет не в депо- она пройдет 4 июня на Соборной площади. Жители города смогут поближе познакомиться с профессией «водитель троллейбуса».

Участникам конкурса  предстоит соревноваться в культуре обслуживания, комфортном вождении троллейбуса и вождении на скорость. К участию допускаются водители троллейбуса без ограничения по возрасту и полу

мэрия Омска

В Омске уже идут приготовления. В ночь с 20 на 21 мая была перекрыта Соборная площадь, специалисты муниципальногго предприятия «Электрический транспорт» нанесли на конкурсной площадке пробную разметку и провели пробные заезды участниц.

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