Аккуратно не получилось. В Омске повредили аллею тополей, которую обещали сохранить

Позже оказалось, что аварийными признали далеко не все деревья — специалисты посчитали, что провести ремонт без вреда для корневой системы не получится, потому было решено снести все существующие деревья. Вариант проведения работ без уничтожения тополей на комиссии не рассматривался, так как для этого придется пересматривать уже утвержденный проект благоустройства.