Аккуратно не получилось. В Омске повредили аллею тополей, которую обещали сохранить

На улице Спартаковской в центре Омска началось масштабное благоустройство, которое сразу же оказалось разрушительным. Как заметила урбанистка Валерия Маркова в колонке для портала NGS55.RU, рабочие сняли слой земли вблизи тополей, повредив их корни.
Город55 убедился в этом. Участок перед прокладкой коммуникаций и укладкой плитки вспахали вплотную к деревьям. Корни тополей оказались «отрезаны», что может спровоцировать ухудшение состояния аллеи.
В прошлом году планы по благоустройству аллеи вызвали много вопросов: на комиссии по вырубке предлагалось снести аллею пирамидальных тополей от Тарских ворот до памятника Достоевскому. Все 96 деревьев посчитали аварийными.
Позже оказалось, что аварийными признали далеко не все деревья — специалисты посчитали, что провести ремонт без вреда для корневой системы не получится, потому было решено снести все существующие деревья. Вариант проведения работ без уничтожения тополей на комиссии не рассматривался, так как для этого придется пересматривать уже утвержденный проект благоустройства.
После шумихи в СМИ решение комиссии о сносе тополей приостановила теперь уже экс-мэр Оксана Фадина. На комиссии отменили решение о сносе, однако фактически никакой защиты деревья не получили: комиссия лишь рекомендовала подрядчику быть осторожнее во время работ.