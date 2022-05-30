В Омске подвели итоги праймериз «Единой России»

В этот раз предварительное голосование «Единой России» совпало с переходом на одномандатную систему при выборах в Омский горсовет. Округа разделили, их стало вдвое больше — 40 вместо 20. Территория округов уменьшится, а депутаты станут ближе к избирателям и смогут лучше вникнуть в их проблемы.
Сегодня, 30 мая, в Штабе общественной поддержки подвели итоги предварительного голосования партии «Единая Россия», победители которого будут выдвинуты в Омский городской Совет. Результаты огласил руководитель фракции «Единая Россия» в региональном заксобрании, председатель организационного комитета по проведению предварительного голосования в Омской области Александр Артемов.
«Завершилась очень важная для нас кампания под названием предварительное голосование. В этом году у нас изменилась система как раз при выборах в горсовет, — сказал он. — Цифры, которые мы видим по итогам нашего многодневного марафона по выдвижению наших кандидатов в ГС, показали, что решение о полном переходе на одномандатную систему выборов было правильным. Сейчас все более прогнозируемо, потому что наши кандидаты планируют очень четко свою работу. В штабах никто не суетится. Каждый четко знает, где он сегодня работает, а где завтра. Относятся все очень серьезно».
Александр Артемов рассказал, что больших неожиданностей по итогам этих праймериз не было. Прошли практически все те кандидаты, которых в «Единой России» планировали увидеть в числе победителей предварительного голосования:
«Думаю, что и большие выборы, которые пройдут в сентябре, не сильно будут отличаться от результатов праймериз — несмотря на то, что будет столкновение различных политических партий. Разбегаться по своим политическим квартиркам, наверное, не очень правильно. Сегодня время объединяться и помогать президенту. Консолидация полная. Конечно, есть моменты, на которых у нас расхождение. Может быть, подходы разные. Но у нас сегодня общие стратегические задачи и цели. Важно сохранить Россию единой и неделимой и, более того, сделать ее мощной».
Александр Артемов отметил двоих участников праймериз с очень хорошими показателями — Ивана Березина и Светлану Студеникину, набравших 85% и 80% соответственно. По его словам, это результат исключительно их кропотливой работы на своих округах.
«Я всегда поражаюсь Светлане Михайловне Студеникиной, с которой я очень давно знаком. Казалось бы, можно почивать на лаврах. Она бы и без встреч — 80%, может, и не набрала, но 51% — уж точно, — отметил Артемов. — Но она провела десятки встреч, к нее команда очень активная. Березин тоже мог совершенно спокойно дожидаться результатов, пользуясь авторитетом в микрорайоне „Радуга“, где голосовали заводчане. А люди работали. Наверное, одномандатные округа — это правильное решение. Округа будут сейчас меньше, появится возможность лучше выстраивать коммуникации с избирателями. Прохождение по спискам было великолепной возможностью для непарламентских партий заявить о себе. Но они в большинстве своем ей не воспользовались».
В этом году на праймериз было зарегистрировано 44 199 выборщиков, из них 32 500 человек проголосовали. Всего подали заявки на участие 278 кандидатов предварительного голосования партии «Единая Россия», из них 42 исключены по причине невыполнения условий для участия в предварительном голосовании.
«Средний возраст участников 40 лет. Отдельно отмечу, что кандидаты принимали участие из разных сфер. У нас заявились 34 работника здравоохранения, 31 специалист из сферы образования. 28 человек представляют общественные организации, 30 студентов и 6 работников культуры», — рассказал Александр Артемов.
Отметим, что предварительное внутрипартийное голосование перед выборами в Омский городской Совет впервые прошло полностью в электронном формате. В 2017 году предварительное голосование проходило на счетных участках в очном формате. Явка тогда составила 25 тысяч человек.
Александр Артемов рассказал, что в этом году по сравнению с прошлым разом на треть увеличилось число омичей, принявших участие в предварительном голосовании. В прошлом году полностью в электронном формате прошло предварительное голосование для выдвижения кандидатов в заксобрание Омской области. На территории города Омска в 2021 году были зарегистрированы 32 тысячи выборщиков, из них 22 тысячи человек проголосовали.
Со списком победителей голосования в этом году можно ознакомиться по ссылке.
Активность кандидатов и избирателей на предварительном голосовании говорит о росте интереса граждан к выборам, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.
«Это ежегодное событие имеет для нас очень большое значение. Мы видим, что внимание к такому голосованию огромное. Конкуренция кандидатов, будь то региональные парламенты или главы городов, составляла в среднем шесть человек на место. Такая активность очень важна», — сказал он, отметив, что количество жалоб в ходе процедуры сократилось, она стала прозрачной и понятной».
Медведев также подчеркнул, что «Единая Россия» продолжает курс на обновление.
«Среди кандидатов, за которых голосовали граждане, лишь 15% имеют статус депутата. Треть выдвинутых участников — молодые люди до 35 лет. Их энергия, инициатива, работоспособность особенно востребованы. Сегодня кандидаты от партии прошли первую проверку. Уверен, этот опыт будет для них очень полезен. „Единая Россия“ остается верна своим принципам — выдвигать кандидатов на основе мнения граждан. Это решающий аргумент. И от этих стандартов выборной кампании мы не будем отходить ни при каких обстоятельствах», — отметил Дмитрий Медведев.
Такая система голосования абсолютно безопасна, ее невозможно взломать или подделать. После соединения ключа шифрования блокчейна предварительного голосования начался процесс расшифровки бюллетеней и подсчета голосов. Наблюдать за ним могут все желающие на сайте PG.ER.RU.