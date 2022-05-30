В Омске подвели итоги праймериз «Единой России»

«Я всегда поражаюсь Светлане Михайловне Студеникиной, с которой я очень давно знаком. Казалось бы, можно почивать на лаврах. Она бы и без встреч — 80%, может, и не набрала, но 51% — уж точно, — отметил Артемов. — Но она провела десятки встреч, к нее команда очень активная. Березин тоже мог совершенно спокойно дожидаться результатов, пользуясь авторитетом в микрорайоне „Радуга“, где голосовали заводчане. А люди работали. Наверное, одномандатные округа — это правильное решение. Округа будут сейчас меньше, появится возможность лучше выстраивать коммуникации с избирателями. Прохождение по спискам было великолепной возможностью для непарламентских партий заявить о себе. Но они в большинстве своем ей не воспользовались».