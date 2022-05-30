Сюжет для триллера. Озвучен приговор омичу, заживо похоронившему своего отца

Омский областной суд вынес приговор 55-летнему жителю Исилькульского района, который устроил чудовищную расправу над своим 78-летним отцом.
На несколько часов он стал мучителем пожилого мужчины. Во время ссоры он толкнул отца руками, сбив с ног. Пенсионер упал на пол. Дальше в ход пошло другое орудие истязания — молоток. Им он ударил отца по голове. Потом схватился за другой предмет (какой именно, следствие не установило) и в течение некоторого времени избивал беспомощную жертву.
После еще живого отца истязатель замотал в одеяло, поверх обмотал веревкой и тросом — чтобы не выбрался. Затем выкопал во дворе дома яму около метра глубиной. Туда перетащил отца и закидал землей и снегом. Как позже покажет экспертиза, пенсионер умирал в этой могиле около трех часов.
По версии следствия мужчина заранее спланировал жестокое убийство, вплоть до деталей. Однако на суде вину он так и не признал. Следующие десять лет жизни он проведет в колонии строго режима.