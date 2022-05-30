Сюжет для триллера. Озвучен приговор омичу, заживо похоронившему своего отца

На несколько часов он стал мучителем пожилого мужчины. Во время ссоры он толкнул отца руками, сбив с ног. Пенсионер упал на пол. Дальше в ход пошло другое орудие истязания — молоток. Им он ударил отца по голове. Потом схватился за другой предмет (какой именно, следствие не установило) и в течение некоторого времени избивал беспомощную жертву.