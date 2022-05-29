Под Омском строят базу отдыха с домиками для хоббитов, локаворским кафе, козомобилями

Как сообщает «Вечерний Омск», в деревне Лапино Таврического района строится «омский Хоббитон». Сейчас там располагается агро-фазенда «Сибирский Шир». Это 10 гектаров пастбищ с 50 козами, птицами и березовым лесом. Хозяин Александр уже заложил фундамент трех гостевых домиков. Их планируют оформить в стиле жилья полуросликов из мира Толкиена.
«Сам я работник культуры, заниматься разведением коз и изготовлением козьего сыра начал заниматься пару лет назад. Хочу построить Шир, чтобы принимать гостей в уютном пространстве — они будут чувствовать себя хоббитами, а я буду создателем всего этого, Толкиеном, — рассказал корреспонденту издания Александр.
Кроме домиков для хоббитов на территории фазенды планируется локаворское кафе, где будут подавать блюда, приготовленные из продуктов, выращенных на фазенде или купленных у местных фермеров.
Готовить в кафе будут по старинным русским рецептам, но, с современной изюминкой. Это любимый хоббитами эль и легендарное русское хлебное вино полугар.
Из развлечений посетителям Хоббитона будут доступны козомобиль и упряжка из трех коз, мастер-классы по изготовлению сыров и молочных продуктов. Открыть Шир тавричанин планирует осенью 2023 года.