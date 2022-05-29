Под Омском строят базу отдыха с домиками для хоббитов, локаворским кафе, козомобилями

Как сообщает «Вечерний Омск», в деревне Лапино Таврического района строится «омский Хоббитон». Сейчас там располагается агро-фазенда «Сибирский Шир». Это 10 гектаров пастбищ с 50 козами, птицами и березовым лесом. Хозяин Александр уже заложил фундамент трех гостевых домиков. Их планируют оформить в стиле жилья полуросликов из мира Толкиена.