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Под Омском строят базу отдыха с домиками для хоббитов, локаворским кафе, козомобилями

Под Омском строят базу отдыха с домиками для хоббитов, локаворским кафе, козомобилями

29 мая, 18:51
Фото: 1MI

В Омской области появится фазенда для хоббитов из «Властелина колец»

Открыть Шир для посетителей планируют в следующем году.

Как сообщает «Вечерний Омск», в деревне Лапино Таврического района строится «омский Хоббитон». Сейчас там располагается агро-фазенда  «Сибирский Шир». Это 10 гектаров пастбищ с 50 козами, птицами и березовым лесом. Хозяин Александр уже заложил фундамент трех гостевых домиков. Их планируют оформить в стиле жилья полуросликов из мира Толкиена.

«Сам я работник культуры, заниматься разведением коз и изготовлением козьего сыра начал заниматься пару лет назад. Хочу построить Шир, чтобы принимать гостей в уютном пространстве — они будут чувствовать себя хоббитами, а я буду создателем всего этого, Толкиеном, — рассказал корреспонденту издания  Александр.

Кроме домиков для хоббитов на территории фазенды планируется локаворское кафе, где будут подавать блюда, приготовленные из продуктов, выращенных на  фазенде или купленных у местных фермеров.

Готовить в кафе будут по старинным русским рецептам, но, с современной изюминкой. Это любимый хоббитами эль и легендарное русское хлебное вино полугар.

Из развлечений посетителям Хоббитона будут доступны козомобиль и упряжка из трех коз, мастер-классы по изготовлению сыров и молочных продуктов. Открыть Шир тавричанин планирует осенью 2023 года.

#Новости#Хоббит#База отдыха
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