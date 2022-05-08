Мэр Омска поддержал «Единую Россию» по гумпомощи для пострадавших от пожаров

Секретарь Омского городского отделения партии «Единая Россия», мэр Омска Сергей Шелест поддержал инициативу единороссов по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров в поселке Новоалександровка.
«Осознавая то, что людям могут понадобиться самые разные виды поддержки, и то, что добрая инициатива должна быть реализована, городское отделение партии «Единая Россия» поддерживает направление по сбору помощи для жителей Новоалександровки. Ответственным назначен активист Омского отделения Павел Корольков. Уверен, что у него все получится, ведь ему будет помогать великое множество неравнодушных омичей», — заметил Сергей Шелест.
О случившемся в Новоалександровке высказался и сам Павел Корольков:
«Огненная стихия оставила без жилья десятки жителей Новоалександровки. Глава города Сергей Николаевич Шелест оперативно подключился к решению проблем пострадавших от пожара людей. В свою очередь, считаю своим гражданским долгом поддержать погорельцев. Прошу всех неравнодушных омичей присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Пострадавшие от пожара в Новоалександровке люди остались в буквальном смысле без всего. Но они не останутся наедине со своим горем. Омичи своих не бросают!"
Напомним, что 6 мая из-за пожара в микрорайоне «Новоалександровский» сгорел 21 дом, без крова остались 46 человек. Всего же в области в тот день пострадало больше 288 человек.
Обратите внимание, что гуманитарная помощь принимается строго по списку:
В Омске сбор будет продолжаться до 21 мая. Вещи для всех пострадавших в Омской области принимают на базе двух пунктов сбора гуманитарной помощи:
Омская региональная общественная приемная «Единой России», ул. Красный путь, 9, с 11:00 до 17:00, справки по телефону: +7(3812)20-30-21
Городской центр социальной поддержки населения Омск Мира 35Б, с 11:00 до 17:00 контактное лицо: Дзюба Елена Валерьевна, директор Городского центра социальной поддержки, +79136793711