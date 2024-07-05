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Павел Корольков

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Омский Горсовет одобрил отказ от полномочий главврача онкодиспансера
Для этого было созвано внеочередное пленарное заседание.
5 июля, 04:19
Отказ от полномочий главврача омского онкодиспансера рассмотрят в срочном порядке
2 июля, 06:24
Инсайд: Павел Корольков откажется от мандата депутата Омского городского Совета
Источник Города55 говорит о переезде депутата в другой регион.
10 апреля, 10:40
2022
Мэр Омска поддержал «Единую Россию» по гумпомощи для пострадавших от пожаров
Сбор помощи будет курировать активист городского отделения партии Павел Корольков.
8 мая 2022, 11:00

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