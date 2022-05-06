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В воздухе Омска зафиксирован чрезвычайный уровень загрязнения из-за пыльной бури

В воздухе Омска зафиксирован чрезвычайный уровень загрязнения из-за пыльной бури

6 мая, 18:59
Фото: Город55
Индекс качества воздуха зашкаливает — 845 AQ, согласно онлайн-системе мониторинга «Эковизор».

По данным сервиса, индекс качества воздуха в Омске после 17:00 вечера составлял 845 единиц, что соответствует уровню «воздух опасный». Очевидно, из-за пыльной бури содержание частиц пыли в воздухе стало критичным. Горожане жалуются на то, что на улице трудно дышать, пыль забивает глаза и нос.

«Чрезвычайная ситуация. Пребывание на открытом воздухе несет риск серьезных осложнений здоровья. Рекомендуется по возможности выехать за город. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендуются кислородные баллоны», — информирует «Эковизор».

Отметим, сегодня на регион обрушился штормовой ветер порывами до 20 м/с и выше, который поднял в воздух облака пыли. Небо заволокло частицами пыли, в результате солнечный день практически превратился в сумерки. Из-за сильного ветра в регионе начались пожары — горит около 90 строений в Называевске и более 20 — в поселке Новоалександровка. Всего по области более 130 пожаров. Губернатор ввел режим ЧС на территории региона.

#Новости#Буря и пожары в Омске#Пыльная буря в Омске#Вероника Жукова
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