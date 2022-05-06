В воздухе Омска зафиксирован чрезвычайный уровень загрязнения из-за пыльной бури

Отметим, сегодня на регион обрушился штормовой ветер порывами до 20 м/с и выше, который поднял в воздух облака пыли. Небо заволокло частицами пыли, в результате солнечный день практически превратился в сумерки. Из-за сильного ветра в регионе начались пожары — горит около 90 строений в Называевске и более 20 — в поселке Новоалександровка. Всего по области более 130 пожаров. Губернатор ввел режим ЧС на территории региона.