В воздухе Омска зафиксирован чрезвычайный уровень загрязнения из-за пыльной бури

По данным сервиса, индекс качества воздуха в Омске после 17:00 вечера составлял 845 единиц, что соответствует уровню «воздух опасный». Очевидно, из-за пыльной бури содержание частиц пыли в воздухе стало критичным. Горожане жалуются на то, что на улице трудно дышать, пыль забивает глаза и нос.
«Чрезвычайная ситуация. Пребывание на открытом воздухе несет риск серьезных осложнений здоровья. Рекомендуется по возможности выехать за город. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендуются кислородные баллоны», — информирует «Эковизор».
Отметим, сегодня на регион обрушился штормовой ветер порывами до 20 м/с и выше, который поднял в воздух облака пыли. Небо заволокло частицами пыли, в результате солнечный день практически превратился в сумерки. Из-за сильного ветра в регионе начались пожары — горит около 90 строений в Называевске и более 20 — в поселке Новоалександровка. Всего по области более 130 пожаров. Губернатор ввел режим ЧС на территории региона.