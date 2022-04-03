Мусорная реформа в Омске. Три года спустя

«Современные технологии такие, что от нас должно быть ноль мусора, — считает эколог. — Достичь этого за пять лет не получится, но лет за 20—30 можно. Но прошло три года, и мы не то что в этом направлении не двигаемся, а вообще перпендикулярно куда-то уходим, и тем дальше расстояние до конечной точки. Выход единственный — убрать регоператора под названием „Магнит“, перед которым стоит задача как можно больше собрать мусора, следовательно, не может стоять задачи разделить его и снизить объем выброса. Речь не именно о „Магните“, а о монополисте в целом. Они получают деньги за объем. Но глупо и недальновидно рассчитывать, что эта компания будет стимулировать сокращение своего собственного заработка. На рынке отходов важно уйти от монополиста и создать несколько компаний, которые будут конкурировать за вывоз мусора, снижая цены. Тем самым они сами будут заинтересованы, чтобы их мусор стал экономически выгодным и часть его можно было бы продать. „Магниту“ это невыгодно, это не их бизнес. Сортировка на полигоне для них — дополнительные затраты. Они еще на самой заре реформы говорили об этом. Они — транспортная компания. Заявления о планах по переработке мусора — это обман. Получается, мы должны дважды платить: за то, что вывезут мусор, и за то, что они за наши деньги его рассортируют. Экономическая схема работает только тогда, когда сортировка приносит выгоду тому, кто сортирует. А если не приносит, он будет говорить, что сортирует, и складывать сэкономленные деньги себе в карман. Это нынешняя экономическая модель».