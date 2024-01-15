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Виталий Путинцев

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2024
«Вакантное место»: экс-главу Кировского округа избрали депутатом Омского горсовета
15 января, 03:01
Новые лица. В Омске стартовали дополнительные выборы депутата горсовета
Довыборы проходят в 34-м избирательном округе — омичи решат, кому перейдет мандат Виталия Путинцева.
14 января, 06:33
2023
Скончался первый вице-спикер Омского горсовета Виталий Путинцев
Депутату было 60 лет.
5 сентября 2023, 09:39
Сын первого вице-спикера Горсовета Путинцева увеличил свою долю в одной из компаний
12 мая 2023, 06:06
Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились
12 апреля 2023, 05:48
Мест на омских кладбищах хватит на 2 года
8 февраля 2023, 07:06
2022
Председателю Омского горсовета решили добавить еще одного заместителя
5 октября 2022, 10:24
Владимир Корбут и Виталий Путинцев подвели итоги работы 6-го созыва Омского горсовета
За эти пять лет депутаты дважды выбирали мэра по новой системе, а также поучаствовали в работе над изменениями в генплане города.
11 августа 2022, 04:24

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