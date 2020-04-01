Депутаты Горсовета возмутились практикой «мешочного сбора» в частном секторе Омска, когда люди просто выставляют пакеты на дорогу. В «Магните» объяснили свалки тем, что возчики собирают мусор только из контейнеров, а мешочный сбор также незаконен, как и неправильно смонтированные контейнерные площадки.
В конце октября «Магнит» подвел итоги торгов на определение компании, которая будет вывозить мусор с территорий муниципалитетов в 2020–2022 годах. Победителем стала компания «Экос», основной партнер регоператора, выигравшая четыре контракта на общую сумму 14 млрд рублей .
Омские кладбища к октябрю погрязли в мусоре. До 1 июня за уборку отвечал Комбинат специальных услуг, а теперь — региональный оператор. В «Магните» ситуацию объяснили тем, что кладбища имеют перед ним долги. Многочисленные жалобы омичей вынудили регоператора приступить к очистке территорий городских кладбищ, несмотря на наличие задолженности.
Депутаты Горсовета возмутились практикой «мешочного сбора» в частном секторе Омска, когда люди просто выставляют пакеты на дорогу. В «Магните» объяснили свалки тем, что возчики собирают мусор только из контейнеров, а мешочный сбор также незаконен, как и неправильно смонтированные контейнерные площадки.
Омские кладбища к октябрю погрязли в мусоре. До 1 июня за уборку отвечал Комбинат специальных услуг, а теперь — региональный оператор. В «Магните» ситуацию объяснили тем, что кладбища имеют перед ним долги. Многочисленные жалобы омичей вынудили регоператора приступить к очистке территорий городских кладбищ, несмотря на наличие задолженности.
В конце октября «Магнит» подвел итоги торгов на определение компании, которая будет вывозить мусор с территорий муниципалитетов в 2020–2022 годах. Победителем стала компания «Экос», основной партнер регоператора, выигравшая четыре контракта на общую сумму 14 млрд рублей .