В феврале омичи массово жаловались на отсутствие контейнеров и заваленные мусором площадки на дворовых территориях и несанкционированные свалки в частном секторе. Фотографии гор мусора заполнили паблики в соцсетях.

Горожане обратились к мэру Омска с требованием спасти школу № 113, подходы к которой были завалены мусором. Общественники из ОНФ посоветовали омичам судиться из-за отсутствия мусорных контейнеров. А региональное УФАС привело статистику за год. Ведомство рассмотрело более 3 тыс претензий омичей к работе регионального оператора. Согласно соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Омской области, «Магнит» может быть лишен статуса регионального оператора, если по его вине в течение календарного года будет допущено два и более нарушения правил обращения с твердыми коммунальными отходами. Решение о лишении статуса регоператора может быть принято судом по иску областного правительства.