МУСОРНАЯ РЕФОРМА
В ОМСКЕ
Мусорная реформа в России стартовала 1 января 2019 года.

Омская область оказалась не готова к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами: мусоросортировочные комплексы отсутствовали, актуальной территориальной схемы и контейнерных площадок не было, не утвержден норматив накопления ТКО, от которого зависит размер платы за вывоз мусора.

Есть только выбранный в ходе конкурса региональный мусорный оператор — новосибирская компания «Магнит» и три контракта с компанией-перевозчиком «Экос» на транспортировку ТКО на территории Омской области в 2019 году на общую сумму 5.7 млрд рублей.

В начале 2019 года планировалось, что региональный мусорный оператор наладит перевозку и сортировку мусора, увеличит уровень обработки и утилизации, будет поощрять инициативы по раздельной сортировке.

Что получилось год спустя и во сколько обошлась омичам мусорная реформа — в спецпроекте Города55.

год спустя
ХРОНОЛОГИЯ
РЕФОРМЫ
Для справки .

Данные нашего ценового барометра мусорной реформы (а именно, сколько омичи платили ежемесячно и нарастающим итогом) рассчитаны с учетом 100%-й платы за вывоз мусора путем перемножения действующего тарифа (для городского жителя многоквартирного дома и сельского жителя частного дома) на число жителей, проживающих в Омске и на селе. По данным Омскстата, на начало 2020 года в Омской области проживало 1926.7 тыс человек. В том числе городское население — 1404.9 тыс человек, сельское — 521.8 тыс человек.
Cтартовый провал
январь — март 2019
В январе выясняется, что у регионального мусорного оператора «Магнит» нет самого главного — лицензии на обработку ТКО. Отсутствие документа не дает возможности приступить к рассмотрению тарифа на вывоз мусора. В конце месяца «Магнит» открывает сортировку на Кировской свалке, но комплекс вынужден простаивать без лицензии. В феврале ситуация не изменилась. Стало понятно, что с учетом временных рамок на прохождение документов в инстанциях у «Магнита» вряд ли получится уладить все вопросы с лицензией и тарифам до 1 апреля 2019 года. Тем временем в общественную плоскость выплеснулось обсуждение размера норматива и платы за вывоз мусора для омичей (дореформенная плата, в среднем около 40 рублей с человека, по плану увеличивалась почти в три раза). Пошли разговоры о завышенном нормативе в Омской области. «Магнит» признал завышение, снизил свои предварительные запросы (от 140 до 190 рублей с человека), но тариф все равно остался одним из самых высоких в Сибири. 20 марта РЭК Омской области утвердила предельный единый тариф на услугу регоператора. В пересчете на человека получилось 133.21 рубля для жителя благоустроенного дома. Переход на новую схему обращения и новую плату назначили на 1 апреля 2019 года.
Официальный старт
апрель 2019
В первые дни работы по новому тарифу выявились еще ряд проблем — в регионе не хватает мусорных площадок и мусорных баков. В спешном порядке закупаются дополнительные партии евроконтейнеров, которые устанавливаются в наиболее проблемных районах Омска и области.





На фоне недовольства омичей регоператор объявляет об отмене платы в апреле для жителей сельских районов. По факту у «Магнита» нет транспорта для вывоза мусора из сельских территорий.


Первые платежки с новыми цифрами за мусор вызывают возмущение омичей — лучше не стало, а цена увеличилась. Непонятно, откуда взялась цифра 25 килограммов мусора в месяц, вырабатываемого каждым жителем. Нет ясности и со сроками пересмотра нормативов. Действующий закон позволяет это сделать лишь через год.



СМИ называют выгодополучателя мусорного оператора «Магнит» — это авторитетный бизнесмен из ХМАО Степан Пыталев.

В первые дни работы по новому тарифу выявились еще ряд проблем — в регионе не хватает мусорных площадок и мусорных баков. В спешном порядке закупаются дополнительные партии евроконтейнеров, которые устанавливаются в наиболее проблемных районах Омска и области.

Первые платежки с новыми цифрами за мусор вызывают возмущение омичей — лучше не стало, а цена увеличилась. Непонятно, откуда взялась цифра 25 килограммов мусора в месяц, вырабатываемого каждым жителем. Нет ясности и со сроками пересмотра нормативов. Действующий закон позволяет это сделать лишь через год.

На фоне недовольства омичей регоператор объявляет об отмене платы в апреле для жителей сельских районов. По факту у «Магнита» нет транспорта для вывоза мусора из сельских территорий.

СМИ называют выгодополучателя мусорного оператора «Магнит» — это авторитетный бизнесмен из ХМАО Степан Пыталев.
Пожары на свалках и возмущение перевозчиков
май 2019
Май запомнился пожарами на городских свалках и конфликтом между регоператором и омскими перевозчиками ТКО. В первых числах месяца неизвестные подожгли сначала Ленинский мусорный полигон, затем Кировский. На полное тушение возгорания «Магниту» потребовалось несколько дней. Полиция по факту возгорания отказалась возбуждать уголовное дело.
В конце мая один из крупнейших мусорных перевозчиков Омска, компания «Чистый город», объявил о прекращении деятельности по транспортировке ТКО. По версии перевозчика, он не получил от «Магнита» плату за выполнение работы. Регоператор заявил, что нашел недостоверные факты в финансовых отчетах «Чистого города». В итоге перевозчик ушел с рынка, что привело к проблемам с регулярностью уборки мусора в начале лета.
Май запомнился пожарами на городских свалках и конфликтом между регоператором и омскими перевозчиками ТКО. В первых числах месяца неизвестные подожгли сначала Ленинский мусорный полигон, затем Кировский. На полное тушение возгорания «Магниту» потребовалось несколько дней. Полиция по факту возгорания отказалась возбуждать уголовное дело.

В конце мая один из крупнейших мусорных перевозчиков Омска, компания «Чистый город», объявил о прекращении деятельности по транспортировке ТКО. По версии перевозчика, он не получил от «Магнита» плату за выполнение работы. Регоператор заявил, что нашел недостоверные факты в финансовых отчетах «Чистого города». В итоге перевозчик ушел с рынка, что привело к проблемам с регулярностью уборки мусора в начале лета.
Звонок Путину
июнь 2019
Президент РФ Владимир Путин инициировал проверку тарифа на вывоз мусора в Омской области. 20 июня на прямой линии с президентом омич рассказал о высоких ценах в квитанциях. За дело взялся ФАС РФ.

РЭК объявила о небольшом снижении платы за вывоз мусора, со 133.21 до 127.5 рублей с человека в месяц. Как пояснил регулятор, снижение связано с неточностями при замерах объемов накопления мусора.

Президент РФ Владимир Путин инициировал проверку тарифа на вывоз мусора в Омской области. 20 июня на прямой линии с президентом омич рассказал о высоких ценах в квитанциях. За дело взялся ФАС РФ.

РЭК объявила о небольшом снижении платы за вывоз мусора, со 133.21 до 127.5 рублей с человека в месяц. Как пояснил регулятор, снижение связано с неточностями при замерах объемов накопления мусора.

В РЭК организована рабочая группа по определению нового норматива на ТКО. Решили до конца августа выбрать на аукционе подрядчика, который в течение четырех сезонов будет производить замеры мусора.

Росприроднадзор отказал регоператору «Магнит» в переоформлении лицензии. После этого губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что в июле контракт с региональным мусорным оператором «Магнит» может быть расторгнут. Работать без необходимых документов и дальше не получится.
В РЭК организована рабочая группа по определению нового норматива на ТКО. Решили до конца августа выбрать на аукционе подрядчика, который в течение четырех сезонов будет производить замеры мусора.

Росприроднадзор отказал регоператору «Магнит» в переоформлении лицензии. После этого губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что в июле контракт с региональным мусорным оператором «Магнит» может быть расторгнут. Работать без необходимых документов и дальше не получится.
Снижение мусорного тарифа
июль 2019
На фоне отказа Росприроднадзора в выдаче лицензии в «Магните» сменился исполнительный директор. Место занял руководитель ЗАО «Экос» (главный перевозчик «Магнита») Александр Чернов. Первым решением нового директора стало снижение тарифа на вывоз мусора до 122.63 рубля с человека в месяц.






В июле «Магнит» берет под контроль активы региональных мусоровывозящих компаний: генподрядчик «Экос» взял в обременение 65% доли компании «Экотехпром», а «Чистый город» депутата Виталия Путинцева был продан физлицу, связанному с регоператором «Магнит».

ФАС РФ заявила, что тариф на вывоз ТКО в Омской области в ближайшее время будет снижен в два раза. Причем потребовали у региональной РЭК сделать перерасчет до 1 августа.
На фоне отказа Росприроднадзора в выдаче лицензии в «Магните» сменился исполнительный директор. Место занял руководитель ЗАО «Экос» (главный перевозчик «Магнита») Александр Чернов. Первым решением нового директора стало снижение тарифа на вывоз мусора до 122.63 рубля с человека в месяц.

ФАС РФ заявила, что тариф на вывоз ТКО в Омской области в ближайшее время будет снижен в два раза. Причем потребовали у региональной РЭК сделать перерасчет до 1 августа.

В июле «Магнит» берет под контроль активы региональных мусоровывозящих компаний: генподрядчик «Экос» взял в обременение 65% доли компании «Экотехпром», а «Чистый город» депутата Виталия Путинцева был продан физлицу, связанному с регоператором «Магнит».

Новый тариф – 88.88 рубля с человека
август 2019


«Магнит» отказался от перерасчета для омичей, которые в течение предыдущих месяцев платили за вывоз мусора по завышенной стоимости.



В конце августа омская РЭК разместила аукцион на выполнение работ по проведению замеров ТКО. Сумма контракта – 5.5 млн рублей.
1 августа РЭК Омской области объявила о снижении тарифа на мусор. Правда, не в два раза, как обещала ФАС. Вдвое снизили только расходы на транспортирование ТКО, что вылилось в общее снижение тарифа для омичей на 30.2%. В пересчете на одного человека тариф составил 88.88 рубля в месяц для жителей благоустроенных домов.



Росприроднадзор выдал «Магниту» лицензию на вывоз, сбор и обработку мусора. Спустя восемь месяцев после начала работы у регоператора появилось право официально работать на омском мусорном рынке.

1 августа РЭК Омской области объявила о снижении тарифа на мусор. Правда, не в два раза, как обещала ФАС. Вдвое снизили только расходы на транспортирование ТКО, что вылилось в общее снижение тарифа для омичей на 30.2%. В пересчете на одного человека тариф составил 88.88 рубля в месяц для жителей благоустроенных домов.

«Магнит» отказался от перерасчета для омичей, которые в течение предыдущих месяцев платили за вывоз мусора по завышенной стоимости.

Росприроднадзор выдал «Магниту» лицензию на вывоз, сбор и обработку мусора. Спустя восемь месяцев после начала работы у регоператора появилось право официально работать на омском мусорном рынке.

В конце августа омская РЭК разместила аукцион на выполнение работ по проведению замеров ТКО. Сумма контракта – 5.5 млн рублей.

Поиск замерщика
сентябрь 2019
Состоялись торги по поиску замерщика мусорных отходов. Выиграло аукцион омское ООО «УК Система», которое снизило первоначальную стоимость работ в два с лишним раза, до 2.18 млн рублей. У экспертов уже тогда возникли сомнения, что победитель сможет качественно выполнить свою работу.
В Черлаке возник мусорный кризис. Из-за несогласованности действий регоператора, местной администрации и подрядчика в поселке установили контейнеры, не учитывающие технические возможности мусоровозов. В результате возчик мусора повредил контейнеры, а мусор стал скапливаться на площадках, откуда его не вывозили.
Состоялись торги по поиску замерщика мусорных отходов. Выиграло аукцион омское ООО «УК Система», которое снизило первоначальную стоимость работ в два с лишним раза, до 2.18 млн рублей. У экспертов уже тогда возникли сомнения, что победитель сможет качественно выполнить свою работу.

В Черлаке возник мусорный кризис. Из-за несогласованности действий регоператора, местной администрации и подрядчика в поселке установили контейнеры, не учитывающие технические возможности мусоровозов. В результате возчик мусора повредил контейнеры, а мусор стал скапливаться на площадках, откуда его не вывозили.
Кладбища в грязи
октябрь 2019
Депутаты Горсовета возмутились практикой «мешочного сбора» в частном секторе Омска, когда люди просто выставляют пакеты на дорогу. В «Магните» объяснили свалки тем, что возчики собирают мусор только из контейнеров, а мешочный сбор также незаконен, как и неправильно смонтированные контейнерные площадки.







В конце октября «Магнит» подвел итоги торгов на определение компании, которая будет вывозить мусор с территорий муниципалитетов в 2020–2022 годах. Победителем стала компания «Экос», основной партнер регоператора, выигравшая четыре контракта на общую сумму 14 млрд рублей .
Омские кладбища к октябрю погрязли в мусоре. До 1 июня за уборку отвечал Комбинат специальных услуг, а теперь — региональный оператор. В «Магните» ситуацию объяснили тем, что кладбища имеют перед ним долги. Многочисленные жалобы омичей вынудили регоператора приступить к очистке территорий городских кладбищ, несмотря на наличие задолженности.
Депутаты Горсовета возмутились практикой «мешочного сбора» в частном секторе Омска, когда люди просто выставляют пакеты на дорогу. В «Магните» объяснили свалки тем, что возчики собирают мусор только из контейнеров, а мешочный сбор также незаконен, как и неправильно смонтированные контейнерные площадки.

Омские кладбища к октябрю погрязли в мусоре. До 1 июня за уборку отвечал Комбинат специальных услуг, а теперь — региональный оператор. В «Магните» ситуацию объяснили тем, что кладбища имеют перед ним долги. Многочисленные жалобы омичей вынудили регоператора приступить к очистке территорий городских кладбищ, несмотря на наличие задолженности.

В конце октября «Магнит» подвел итоги торгов на определение компании, которая будет вывозить мусор с территорий муниципалитетов в 2020–2022 годах. Победителем стала компания «Экос», основной партнер регоператора, выигравшая четыре контракта на общую сумму 14 млрд рублей .
Пропажа контейнеров
ноябрь 2019
В ноябре победитель аукциона «УК Система» приступил к осеннему этапу замера веса и объема бытовых отходов в мусорных баках. По плану все расчеты должны поступить в РЭК к 25 декабря.

С мусорных площадок в Центральном округе города стали исчезать контейнеры. Как выяснилось, омский рынок покинул еще один перевозчик мусора – компания «Экосистема» из Екатеринбурга. Перевозчик вышел из бизнеса и забрал свои мусорные баки. «Магнит» открестился от проблемы, заявив, что обеспечение жильцов мусорными контейнерами — прямая забота управляющих компаний, а не регоператора.
В ноябре победитель аукциона «УК Система» приступил к осеннему этапу замера веса и объема бытовых отходов в мусорных баках. По плану все расчеты должны поступить в РЭК к 25 декабря.


﻿ С мусорных площадок в Центральном округе города стали исчезать контейнеры. Как выяснилось, омский рынок покинул еще один перевозчик мусора – компания «Экосистема» из Екатеринбурга. Перевозчик вышел из бизнеса и забрал свои мусорные баки. «Магнит» открестился от проблемы, заявив, что обеспечение жильцов мусорными контейнерами — прямая забота управляющих компаний, а не регоператора.

Новый тариф
декабрь 2019
В декабре московский арбитражный суд назвал неправомерным предписание ФАС о снижении платы за вывоз мусора в августе до 88.88 рубля.

В этот раз в омской РЭК заявили, что решение суда является основанием для пересмотра тарифа, но не сейчас, а в 2021 году.

Ближе к Новому году РЭК утвердила плату за вывоз на 2020 год. Все ждали существенного снижения, однако тариф, по сути, остался прежним – 74.06 рубля с человека в первом полугодии и 93 рубля во втором.
В декабре московский арбитражный суд назвал неправомерным предписание ФАС о снижении платы за вывоз мусора в августе до 88.88 рубля.

В этот раз в омской РЭК заявили, что решение суда является основанием для пересмотра тарифа, но не сейчас, а в 2021 году.

Ближе к Новому году РЭК утвердила плату за вывоз на 2020 год. Все ждали существенного снижения, однако тариф, по сути, остался прежним – 74.06 рубля с человека в первом полугодии и 93 рубля во втором.


Неудача с замерами
январь 2019
В конце декабря РЭК Омской области расторгла контракт с «УК Система» (регулятор обнаружил массу неточностей в замерах мусора), а в январе расформировала рабочую группу по определению и установлению нормативов накопления ТКО. Когда будет объявлен новый аукцион по поиску замерщика, неизвестно. С учетом сезонности циклов замеров новый тариф в Омске может появиться не ранее января 2022 года.
Мусоросортировочный комплекс «Магнита» в Ленинском районе будет открыт не раньше мая. У комплекса отсутствует лицензия на обработку ТКО, на получение разрешительной документации потребуется до четырех месяцев. Тем временем прокуратура РФ внесла представление Сибирскому управлению Росприроднадзора за отсутствие реакции на жалобы омичей на незаконное захоронение ТКО регоператором на свалках в Кировском и Ленинском округах.
В конце декабря РЭК Омской области расторгла контракт с «УК Система» (регулятор обнаружил массу неточностей в замерах мусора), а в январе расформировала рабочую группу по определению и установлению нормативов накопления ТКО. Когда будет объявлен новый аукцион по поиску замерщика, неизвестно. С учетом сезонности циклов замеров новый тариф в Омске может появиться не ранее января 2022 года.

Мусоросортировочный комплекс «Магнита» в Ленинском районе будет открыт не раньше мая. У комплекса отсутствует лицензия на обработку ТКО, на получение разрешительной документации потребуется до четырех месяцев. Тем временем прокуратура РФ внесла представление Сибирскому управлению Росприроднадзора за отсутствие реакции на жалобы омичей на незаконное захоронение ТКО регоператором на свалках в Кировском и Ленинском округах.
Массовые жалобы
февраль 2020
В феврале омичи массово жаловались на отсутствие контейнеров и заваленные мусором площадки на дворовых территориях и несанкционированные свалки в частном секторе. Фотографии гор мусора заполнили паблики в соцсетях.

Горожане обратились к мэру Омска с требованием спасти школу № 113, подходы к которой были завалены мусором. Общественники из ОНФ посоветовали омичам судиться из-за отсутствия мусорных контейнеров. А региональное УФАС привело статистику за год. Ведомство рассмотрело более 3 тыс претензий омичей к работе регионального оператора. Согласно соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Омской области, «Магнит» может быть лишен статуса регионального оператора, если по его вине в течение календарного года будет допущено два и более нарушения правил обращения с твердыми коммунальными отходами. Решение о лишении статуса регоператора может быть принято судом по иску областного правительства.
В феврале омичи массово жаловались на отсутствие контейнеров и заваленные мусором площадки на дворовых территориях и несанкционированные свалки в частном секторе. Фотографии гор мусора заполнили паблики в соцсетях.

Горожане обратились к мэру Омска с требованием спасти школу № 113, подходы к которой были завалены мусором. Общественники из ОНФ посоветовали омичам судиться из-за отсутствия мусорных контейнеров. А региональное УФАС привело статистику за год. Ведомство рассмотрело более 3 тыс претензий омичей к работе регионального оператора. Согласно соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Омской области, «Магнит» может быть лишен статуса регионального оператора, если по его вине в течение календарного года будет допущено два и более нарушения правил обращения с твердыми коммунальными отходами. Решение о лишении статуса регоператора может быть принято судом по иску областного правительства.

Судебный прецедент
март 2020
На фоне многочисленных жалоб на работу регоператора отправлен в отставку гендиректор «Магнита» Александр Чернов.
Пока РЭК Омской области делает вторую попытку найти замерщика мусора в Омской области (из бюджета на замеры ТКО выделено 10 млн рублей), омичи идут в суд.

Омский областной суд в марте принял сторону омички, которая потребовала снизить мусорный тариф для жителей частного сектора. Вердикт — отмена тарифа и перерасчет платы за прошлый год. Решение суда в законную силу пока не вступило, у РЭК есть возможность его обжаловать.

На фоне многочисленных жалоб на работу регоператора отправлен в отставку гендиректор «Магнита» Александр Чернов.
Пока РЭК Омской области делает вторую попытку найти замерщика мусора в Омской области (из бюджета на замеры ТКО выделено 10 млн рублей), омичи идут в суд.

Омский областной суд в марте принял сторону омички, которая потребовала снизить мусорный тариф для жителей частного сектора. Вердикт — отмена тарифа и перерасчет платы за прошлый год. Решение суда в законную силу пока не вступило, у РЭК есть возможность его обжаловать.


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