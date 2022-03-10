Активность ВКонтакте бьёт новые рекорды

На платформу активно приходят новые люди — за последние две недели ежедневная аудитория ВКонтакте выросла на 300 000 пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении.