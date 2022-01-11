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В Омской области отремонтируют четверть Домов культуры

11 января 08:57
Фото: Медиахолдинг 1MI
В рамках нацпроекта в 2022 году планируют провести капитальный ремонт в 8 районах Омской области — в каждом по одному ДК.

В 2022 году планируется провести капремонт домов культуры в Большереченском, Любинском Москаленском, Русско-Полянском, Крутинском, Марьяновском, Одесском и Омском районах. Всего на эти цели выделено 109.3 млн рублей.

В ДК собираются поменять фасады, кровлю, устаревшие коммуникации, двери и окна и провести внутренний ремонт, в том числе оснастись зрительные залы.

Добавим, что капремонт Дома культуры в селе Тихвинке Павлоградского района, где этой зимой взорвались трубы из-за отключенного отопления и не действует зрительный зал, нацпроектом в 2022 году не предусмотрен.

В минкульте Омской области также планируют направить 40 млн рублей на «улучшение материально-технической базы как минимум 42 объектов в муниципальных районах».

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