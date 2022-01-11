В Омской области отремонтируют четверть Домов культуры

В 2022 году планируется провести капремонт домов культуры в Большереченском, Любинском Москаленском, Русско-Полянском, Крутинском, Марьяновском, Одесском и Омском районах. Всего на эти цели выделено 109.3 млн рублей.
В ДК собираются поменять фасады, кровлю, устаревшие коммуникации, двери и окна и провести внутренний ремонт, в том числе оснастись зрительные залы.
Добавим, что капремонт Дома культуры в селе Тихвинке Павлоградского района, где этой зимой взорвались трубы из-за отключенного отопления и не действует зрительный зал, нацпроектом в 2022 году не предусмотрен.
В минкульте Омской области также планируют направить 40 млн рублей на «улучшение материально-технической базы как минимум 42 объектов в муниципальных районах».