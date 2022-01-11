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Холоднее, чем в Магадане. На Омск надвигаются страшные морозы

11 января 06:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
По данным сайта «Гисметео», в ближайшие дни в Омске сильно похолодает, а затем резко потеплеет.

Завтра, 12 января, в Омске ожидается морозная температура. Температура воздуха опустится до -16…-20 градусов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

В четверг, 13 января, похолодает еще сильнее. Столбик термометра будет колебаться от -18 до -24 градусов. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

В пятницу, 14 января, характер погоды не изменится. Температура воздуха составит -18…-25 градусов. Ветер усилится до 7 м/с.

В субботу, 15 января, в городе внезапно потеплеет. Столбик термометра покажет -2…-20 градусов. Пойдет снег, ветер усилится до 15 м/с.

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