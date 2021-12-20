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Posted 20 декабря 2021,, 16:39

Published 20 декабря 2021,, 16:39

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Роспотребнадзор запретил ввоз овощей и фруктов из Турции

20 декабря 2021, 16:39
Недавно был введен запрет Роспотребнадзором на ввоз овощей и фруктов из некоторых предприятий Турции, Египта и Ирана. По словам директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, это не спровоцирует подъем цен. Он считает, что потерянные объемы можно заменить продукцией из других государств.

Михаил Глушков отметил, что речь идет не о закрытии каких-либо стран, а о закрытии некоторых предприятий, на которых была найдена продукция с превышением пестицидов и агрохимиков. Об этом информирует news.ru.

Эксперт отметил, что в других странах есть много производителей плодоовощной продукции — с их помощью можно увеличить объемы поставок в РФ. Когда те предприятия, на которых были обнаружены недочеты, ликвидируют их, они смогут и дальше осуществлять импорт.

Ранее московское управление Роспортебнадзора предупредило ретейлов о необходимости временной остановки продажи своей продукции, которые запрещены к ввозу. Среди них лимон, перец, мандарины, апельсины, виноград и гранаты из Турции, а также перец из Ирана и сушеная мята из Египта. Такое решение приняла служба после обнаружения в продукции пестицидов и ГМО.

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