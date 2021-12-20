Роспотребнадзор запретил ввоз овощей и фруктов из Турции

Эксперт отметил, что в других странах есть много производителей плодоовощной продукции — с их помощью можно увеличить объемы поставок в РФ. Когда те предприятия, на которых были обнаружены недочеты, ликвидируют их, они смогут и дальше осуществлять импорт.