В омских Нефтяниках обрушилась стена пятиэтажки

Posted 16 сентября, 09:07
Published 16 сентября, 09:07
Modified 16 сентября, 09:13
Updated 16 сентября, 09:13
В Омске на улице 20-го Партсъезда сегодня, 16 сентября, рухнула стена кирпичной пятиэтажки. Был признан аварийным и расселен. Корреспондент Города55 побывал на месте. Вот, как выглядит обрушенное здание сейчас:
В мэрии Омска рассказали, что здание нельзя сносить до разрешения всех судебных споров.
«На данный момент рассмотрены два последних иска от жильцов, несогласных с предоставленными вариантами компенсации. Решение суда вступит в законную силу в ближайшее время. Как только это произойдет, остатки дома будут снесены. До тех пор здание будет находиться под охраной, за закрытым забором», — уточнили в администрации.
Дом № 53 по улице 20-го Партсъезда начал рушиться в 2022 году. К счастью обошлось без пострадавших. Здание возводили в 60-х прошлого века во время строительства завода СК. Изначально, пятиэтажка рассматривалась как временное жилье. После обрушения дом расселили.