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Posted 16 сентября, 09:07

Published 16 сентября, 09:07

Modified 16 сентября, 09:13

Updated 16 сентября, 09:13

В омских Нефтяниках обрушилась стена пятиэтажки

В омских Нефтяниках обрушилась стена пятиэтажки

16 сентября 2024, 09:07
Фото: Анастасия Баянова. gorod55.ru
Здание расселено как аварийное. В момент обрушения никто не пострадал.

В Омске на улице 20-го Партсъезда сегодня, 16 сентября, рухнула стена кирпичной пятиэтажки. Был признан аварийным и расселен. Корреспондент Города55 побывал на месте. Вот, как выглядит обрушенное здание сейчас:

Фото: Анастасия Баянова. gorod55.ru.

В мэрии Омска рассказали, что здание нельзя сносить до разрешения всех судебных споров.

«На данный момент рассмотрены два последних иска от жильцов, несогласных с предоставленными вариантами компенсации. Решение суда вступит в законную силу в ближайшее время. Как только это произойдет, остатки дома будут снесены. До тех пор здание будет находиться под охраной, за закрытым забором», — уточнили в администрации.
Видео: Анастасия Баянова. gorod55.ru.

Дом № 53 по улице 20-го Партсъезда начал рушиться в 2022 году. К счастью обошлось без пострадавших. Здание возводили в 60-х прошлого века во время строительства завода СК. Изначально, пятиэтажка рассматривалась как временное жилье. После обрушения дом расселили.

Семь лет до расселения. Омскую пятиэтажку на 20-го Партсъезда признали аварийной
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#Евгений Игишев#Видео#Омск#Мэр#Снос здания#20-й Партсъезд
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