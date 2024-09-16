В омских Нефтяниках обрушилась стена пятиэтажки

Дом № 53 по улице 20-го Партсъезда начал рушиться в 2022 году. К счастью обошлось без пострадавших. Здание возводили в 60-х прошлого века во время строительства завода СК. Изначально, пятиэтажка рассматривалась как временное жилье. После обрушения дом расселили.