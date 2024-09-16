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Posted 16 сентября, 11:43

Published 16 сентября, 11:43

Modified 16 сентября, 11:46

Updated 16 сентября, 11:46

Ожидания подтвердились. Главой омского департамента архитектуры стал Роман Воробьев

Ожидания подтвердились. Главой омского департамента архитектуры стал Роман Воробьев

16 сентября 2024, 11:43
Фото: gorod55.ru
Мэр города Сергей Шелест представил нового директора департамента архитектуры, им стал главный архитектор Омска Роман Воробьев.

Сегодня, 16 сентября, Сергей Шелест назвал имя нового директора департамента архитектуры городской администрации. Им стал главный архитектор Омска Роман Воробьев. По мнению мэра, такое решение положительно повлияет на облик города.

«Теперь руководитель департамента архитектуры и градостроительства будет в полной мере отвечать за решение сложных юридических и организационных вопросов в сфере землепользования и застройки, а также за формирование единого архитектурного стиля Омска», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Напомним, что информация об объединении должностей главы депарха и главного архитектора города появилась еще в начале июля, такое предложение одобрили на заседании Горсовета. Позже Городу55 стало известно, что на должность назначат действующего главного архитектора Омска Романа Воробьева (он занимает пост с 17 апреля прошлого года).

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