Ожидания подтвердились. Главой омского департамента архитектуры стал Роман Воробьев

Напомним, что информация об объединении должностей главы депарха и главного архитектора города появилась еще в начале июля, такое предложение одобрили на заседании Горсовета. Позже Городу55 стало известно, что на должность назначат действующего главного архитектора Омска Романа Воробьева (он занимает пост с 17 апреля прошлого года).