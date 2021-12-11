РЭО станет участником строительства комплекса по утилизации пластика

По информации rbc.ru, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев заявил, что стоимость проекта составляет 7,2 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что новый объект ежегодно будет перерабатывать 60,2 тысячи тонн пластика и производить 120 тысяч контейнеров с добавлением вторичной гранулы. По его словам, эту гранулу можно будет добавить к производству множества изделий, таких как флаконы, канистры, стройматериалы, пакеты, автомобильные комплектующие.
Буцаев добавил, что проект предприятия полностью соответствует российской и зарубежной зеленой таксономии. Также глава РЭО заявил, что зеленые облигации являются удобным инструментом при инвестировании. Он считает, что это позволит направлять средства на финансирование проектов с учетом экологических, социальных и управленческих ESG-факторов.
Планируется, что впервые в России выпуск коммерческих зеленых облигаций зарегистрируют в Национальном расчетном депозитарии (входит в группу «Московская биржа»). Ориентировочно, это произойдет 29 ноября 2021 года.
К концу 2022 года комплекс по утилизации сможет принимать на переработку 60,2 тысячи тонн пластика. На предприятии будет несколько технологических комплексов — переработки бутылочного ПЭТ, твердых пластиков, пленочных пластиков и пакетов, микса пленок и пакетов. Кроме того, структура завода предусматривает производство готовой продукции. В частности, каждый год планируют выпускать 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы.
С помощью современного оборудования комплекса также удастся снизить углеродный след переработки вторсырья и максимально сохранить первичные свойства пластиков. Помимо этого, новые технологии дадут возможность перерабатывать неликвидные пленки и производить food-contact-продукцию для дальнейшего пищевого применения.
ESG-консультантом первого эмитента зеленых облигаций в сфере переработки пластика выступило Экспертное агентство «Открытые коммуникации».
Напомним, что налоговые отчисления комплекса по утилизации пластика за первые 10 лет эксплуатации составят около 5,53 миллиарда рублей. Также предприятие позволит открыть 212 новых рабочих мест для жителей региона.