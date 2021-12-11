РЭО станет участником строительства комплекса по утилизации пластика

К концу 2022 года комплекс по утилизации сможет принимать на переработку 60,2 тысячи тонн пластика. На предприятии будет несколько технологических комплексов — переработки бутылочного ПЭТ, твердых пластиков, пленочных пластиков и пакетов, микса пленок и пакетов. Кроме того, структура завода предусматривает производство готовой продукции. В частности, каждый год планируют выпускать 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы.