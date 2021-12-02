Поиск по миллионам видео ВКонтакте стал доступнее

«Мы видим, что вовлечённость пользователей в видеосмотрение на платформе VK Видео продолжает расти, поэтому мы решили снять ограничение в виде обязательной регистрации и авторизации зрителей в социальной сети для поиска и просмотра. Для того чтобы предложить аудитории в интернете релевантный контент, в том числе в поисковой выдаче, мы обновили и продолжаем совершенствовать наши собственные поисковые технологии с применением машинного обучения. Теперь абсолютно все зрители получат доступ к широкой библиотеке контента VK Видео и смогут без каких-либо ограничений смотреть видео, которые им интересны».