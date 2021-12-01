Выгодное рефинансирование: где и как оформить за несколько минут

Какие факторы важны: процентная ставка и банковская маржа. И именно на маржу следует сделать ставку, особенно когда речь идет о снижении стоимости ежемесячного обязательства в виде кредита. Даже если на момент подписания соглашения с банком, кредит был предоставлен на хороших условиях, это не значит, что в настоящее время нет лучших предложений.